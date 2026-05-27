V pričakovanju na Cremoninija goriško letališče dobilo nov vhod

Urejanje koncertnega prizorišča na goriškem letališču, kjer bo v nedeljo, 31. maja, ob 21. uri nastopil italijanski pevec Cesare Cremonini potekajo s polno paro. Včeraj so uredili nov vhod na letališče z državne ceste št. 55 v bližini tovarne ultralahkih letal Pipistrel. Gradbeni delavci so že v ponedeljek porušili del zidu, ki obdaja letališče, včeraj so nanesli gramoz in uredili tudi makadamsko pot, ki bo ob robu letališke površine vodila do parkirišča V.

V prihodnjih mesecih bodo vhod preuredili, saj je na državni cesti št. 55 predvidena gradnja krožišča, za kar bo poskrbelo podjetje ANAS. Kot znano, krožišče bi morali zgraditi še pred Evropsko prestolnico kulture, vendar se je zadeva zataknila zaradi ostalin nekdanjega bazena, ki se nahaja ob robu letališča in ga že leta zarašča rastlinje.

Na prizorišče s Poti na Roje

Oder so postavili v prejšnjih dneh, Cremonini ga je v ponedeljek popoldne tudi že preizkusil. Vhoda na koncertno prizorišč iz Ulice Fermi (pri nekdanji trgovini z lesom Bramo) in iz Ulice Industria (pri obratu Litex) bodo uporabljali izključno organizatorji in varnostni organi. Gledalci bodo vstopali na koncertno prizorišče le skozi vhode s Poti na Roje, ki se nahaja med letališčem in avtocesto A4.

Najbližje bo parkirišče V

Obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev še najbolj zanima, kje naj parkirajo svoje avtomobile. Informacije o parkiranju so na voljo na spletni strani goriške občine. Najbližje prizorišču bo parkirišče V, ki bo urejeno neposredno na letališču (zraven tovarne Pipistrel) in kjer bo za parkiranje treba odšteti 25 evrov. Gledalci se bodo s parkirišča V morali peš odpraviti ob robu letališča do vhodov na koncertno prizorišče s Poti na Roje. Parkiranje na ostalih dveh parkiriščih bo stalo 20 evrov, vendar sta od letališča oddaljeni približno pol ure hoje. Parkirišče A bo urejeno na Malnišču v sovodenjski občini, parkirišče G pa na koncu Ulice San Michele v industrijski coni v Štandrežu. Parkirno mesto proti plačilu je mogoče vnaprej rezervirati na spletni strani parkforfun.com, kjer med drugim pozivajo udeležence koncerta, naj pridejo v Gorico med 12. in 15. uro. Poleg tega odsvetujejo prihod v Gorico manj kot dve uri pred dogodkom, saj bi zaradi varnostnih kontrol lahko prišlo do zamude pri dostopu na prizorišče. »Odhod domov ob zaključku koncerta bo odvisen od prometnih razmer in odločitev pristojnih oblasti,« še piše na spletni strani parkforfun.com.

Parkiranje v goriškem mestnem središču bo brezplačno. Avtobusi prevoznega podjetja APT bodo od 16. ure dalje povezovali koncertno prizorišče s parkirišči pri Rdeči hiši, v ulicah Toscolano, Cordon, Bombi in Alviano, na trgih Umberto Saba in Divisione Mantova ter pri sejemskem razstavišču v Ulici Barca. Kolesarji in motociklisti bodo lahko brezplačno parkirali v Ulici Michieli (nasproti trgovine Pittarello) in nato na avtobus stopili v Ulici Morassi (pred restavracijo USushi);za kolesarje in motocikliste bo na voljo parkirišče tudi v Ulici San Michele 341. Avtobusna vozovnica, nabavljena preko aplikacije TPLFVG, bo stala pet evrov. Kdor jo bo kupil na avtobusu, bo moral odšteti šest evrov. Avtobusi bodo vozili po dveh progah:rdeča bo povezovala Rdečo hišo z območjem pred glavnim pokopališčem, oranžna pa železniško postajo z Ulico San Michele (pri tovarni Witors).

Dostop do prizorišča bo možen tudi peš. Pešci se bodo morali odpraviti na letališče po Rojcah in središču Štandreža, saj bo štandreško krožišče zaprto za pešce in kolesarje. Pešačiti bodo torej morali po ulicah San Michele in Carso, nato po Ulici Gregorčič, pri semaforiziranem krožišču med Štandrežem in Sovodnjami bodo morali zaviti levo na deželno cesto št. 117, ki bo zaprta za promet, in zatem nadaljevati pešačenje po Ulici Fermi in Poti na Roje.