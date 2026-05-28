Na festivalu èStoria tudi ZTT

Festivalu èStoria, ki bo Gorico poživil od četrtka, 28. maja, do nedelje, 31. maja, se tudi letos pridružuje Založništvo tržaškega tiska, ki bo imelo svojo stojnico na knjižnem sejmu pred Ljudskim vrtom. Na festivalski stojnici se bodo predstavili skupaj z založbo Ediciclo Editore, s katero so v zadnjih letih poskrbeli za projekt, posvečen čezmejnemu prostoru med Gorico in Novo Gorico. Plod tega sodelovanja sta tudi dva vodnika, ki obiskovalcem ponujata drugačen pogled na skupni kulturni in zgodovinski prostor obeh mest ter na edinstven način povezujeta čezmejni prostor.

Prvi vodnik z naslovom Gorica Nova Gorica – Povezani mesti (Gorizia – Nova Gorica. Due città in una oziroma Gorizia Nova Gorica – Two Cities in One) je izšel leta 2024 in predstavlja bogato dediščino, posebnosti ter vezi med mestoma, ki ju danes povezuje skupna evropska zgodba.

Konec leta 2025 je istočasno v treh jezikih izšel še vodnik Goriški camino (Il Camino Goriziano oziroma The Way of Gorizia), ki sta ga napisala Andrea Bellavite in Nace Novak. Gre za zanimiv in aktualen projekt, ki skozi pot, hojo in odkrivanje prostora povezuje kulturne, duhovne in naravne znamenitosti širšega goriškega območja.

V nedeljo predstavijo vodnik

Predstavitev knjige Goriški camino bo tudi del uradnega programa festivala èStoria. Dogodek bo v nedeljo, 31. maja, ob 10.30 na sedežu videmske univerze v Ulici Santa Chiara. Z avtorjema Andreo Bellavitejem in Nacetom Novakom se bo o nastanku vodnika, ideji poti ter pomenu čezmejnega sodelovanja pogovarjala urednica Založništva tržaškega tiska Martina Kafol.