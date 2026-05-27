Po napadu na dečka zahtevata poostren nadzor

Petkov napad na 13-letnika v središču Gorice, ki so mu trije mladeniči skušali ukrasti verižico in ga nato zasledovali, je sprožil odziv župana Rodolfa Ziberne in deželnega svetnika Diega Bernardisa (Fedriga predsednik). Dogodek, ki se je zgodil v petek popoldne med Verdijevim korzom in Diazovo ulico, označujeta za resen in opozarjata, da nasilja med mladimi ni mogoče podcenjevati. Po doslej znanih podatkih so trije mladoletniki v avtomatizirani prodajalni pristopili k 13-letniku, ga prijeli za roke in mu skušali z vratu strgati zlato verižico. Dečku se je uspelo iztrgati in pobegniti, nato pa se je pred zasledovalci zatekel v kavarno na Korzu Italija, kjer je osebje prosil, naj pokliče policijo. Oče je vložil ovadbo, preiskava še poteka. »Gre za izjemno hud dogodek,« poudarja Ziberna, ki je v imenu mesta izrazil solidarnost z dečkom in njegovo družino ter se zahvalil občanom, ki so mu pomagali. Po županovih besedah premoč in nasilje ne sodita med vrednote goriške skupnosti. Napovedal je, da bo prefekta, kvestorja in poveljnika lokalne policije zaprosil za dodatno navzočnost na krajih, kjer se zbirajo morebitne mladoletniške tolpe. Odgovor na taka dejanja mora biti po njegovem okrepljeno skupno prizadevanje za varnost v mestu. Podobno je dogodek obsodil Bernardis, ki meni, da poskusi tatvine in grožnje sredi belega dne v družinah vzbujajo negotovost in vplivajo na občutek varnosti. Izrazil je zaupanje v delo goriške kvesture, pohvalil je tudi 13-letnika in prijatelje, ker so takoj poiskali pomoč in skupaj s starši podali prijavo. Bernardis poudarja, da je treba vsak tak dogodek prijaviti, saj se lahko le tako prepreči stopnjevanje nasilja. V dogovoru z goriškimi predstavniki Lige predlaga krepitev nadzora in širitev videonadzora na označenih kritičnih točkah ter občutljivejših zbirališčih mladih.