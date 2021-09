Dež preprečil nove pogine

Dež iz zadnjih dveh dni je preprečil nove pogine rib v rekah in potokih na Goriškem, katerih vodostaj je bil v zadnjih tednih zelo nizek. Avgusta se je v vodomeru meteorološke postaje v Koprivnem nabralo nekaj več kot 110 milimetrov vode, kar ni ravno malo, vendar so bile padavine dokaj neenakomerno razporejene. Zvrstilo se je nekaj deževnih dni z močnimi nalivi, tako da je večji del meteornih voda hitro odtekel. Prva dva septembrska tedna sta bila zatem povsem sušna, saj ni padla niti ena kapljica dežja, zaradi česar so bili nedvomno zadovoljni turistični delavci, nekoliko manj ribiči, ki so predvsem v manjših vodotokih začeli opažati, da ribe trpijo zaradi pomanjkanja vode in njenega segrevanja čez dan. Najhuje je v prejšnjih dneh bilo na Prevali, kjer je ponekod voda speljana tudi po umetnih kanalih; enemu izmed njih je zmanjkalo dotoka sveže vode, ki je odtekala skozi špranje dotrajanih betonskih zidov. Poginilo je kakih štirideset klenov in mren; za izlov rib, ki so za las preživele, so poskrbeli čuvaji deželnega ribiškega zavoda ETPI, ki so v prejšnjih dneh imeli kar nekaj dela tudi na Nadiži pri Premarjagu, nedaleč od upravne meje med videmsko in goriško pokrajino. Rekordno nizek vodostaj Nadiže je bil usoden za številne ribe.

S prehodom vremenske fronte, ki s sabo prenaša padavine, je težav konec, sicer iz zavoda ETPI opozarjajo, da je treba ob vsakem poginu rib opozoriti ribiške čuvaje, varnostne sile ali pristojne okoljske službe. V zadnjih dneh je bilo za pogine odgovorna suša, vendar so lahko vzroki zanje tudi v najrazličnejših onesnažujočih izpustih. V tem primeru morajo pristojne službe čim prej poskrbeti za vzorčenje onesnažene vode, da lahko razumejo, katere snovi so v njej prisotne.