Dežela potrdila prispevek festivalu Komigo

Trijezični festival Komigo, ki ga že 18 let prireja goriški Kulturni dom, bo zaživel tudi letos. Po aprilski novici, da ga Dežela Furlanija - Julijska krajina ni uvrstila med financirane projekte, je vodstvo doma nedavno prejelo razveseljivo vest, da bo festival le deležen finančnega prispevka.

»Prosili smo za 30.000 evrov, prejeli pa smo jih 24.000, kar je vsekakor dobra novica, saj nam bo omogočila prirediti sezono približno tako kot v prejšnjih letih. Zadovoljni smo, da je Dežela spremenila svojo začetno odločitev, saj je Komigo niz, ki traja že 18 let in se je v goriški stvarnosti zakoreninil. Med ljudmi je priljubljen. Po mojem mnenju je potrebno vedno izhajati iz dejstva, ali je projekt uspešen in ali ga znajo pobudniki ustrezno izpeljati,« pravi predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Komigo sestavljajo slovenske, italijanske in furlanske gledališke igre ter otroški festival Komigo baby. Po novici, da se je za festival našlo finančno kritje, je Kulturni dom že priredil dva izvenabonmajska dogodka, in sicer glasbeni večer Help! A Beatles Tribute v Pevmi ter kabaretni večer Malo za šalo ... malo za hec, na katera se je publika dobro odzvala. Abonma, ki bo torej stekel v novi gledališki sezoni, bo obsegal šest ali sedem predstav, kakor običajno, začetek pa napovedujejo v novem letu. Že v prihodnjem mesecu pa bo na sporedu prva predstava otroškega gledališča Komigo Baby, ki spada v festivalsko ponudbo.