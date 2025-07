Dialog med klasiko in modernostjo

»Goriško gledališko sezono sem si vedno predstavljal kot sezono gledališča velikega mesta,« je na včerajšnji predstavitvi sezone 2025/2026 gledališča Verdi dejal umetniški vodja združenja ArtistiAssociati Walter Mramor.

Program, ki se bo pričel 21. oktobra in zaključil 23. aprila, bo občinstvo spremljal v drugi polovici leta Evropske prestolnice kulture 2025 in prvem obdobju leta 2026. Pod naslovom Emozioniamoci bo na sporedu skupno 29 predstav, ki predstavljajo pravi dialog med klasiko in modernimi prijemi. Na odrskih deskah bodo zaživela dela Shakespearja, Molièra, Wildeja in drugih. V Gorico pa bodo v sklopu nove sezone prišli tudi razni sodobni priznani italijanski in svetovni igralci in kantavtorji. V Verdijevem gledališču bodo nastopili Simone Cristicchi, Edoardo Purgatori, Malika Ayane, Rocío Muñoz Morales in drugi.

Vse več ljubiteljev gledališča

Da gre zasluga za vsakoletni uspeh gledališke ponudbe Verdijevega gledališča predvsem sposobnosti umetniškega vodje Walterja Mramorja, da zazna pričakovanja goriškega občinstva, je izpostavil župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna. Hkrati pa, je še poudaril župan, program iz leta v leto raste in se razvija. Nova sezona z mednarodnim pridihom bo posvečena prav vsem, saj je gledališče namenjeno čisto vsem starostnim skupinam, je povedal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Gledališče ni strošek, je investicija, je še dejal odbornik in izpostavil pomembnost gledališke umetnosti pri osebni rasti človeka. Bogat program, ki ga bodo uresničili v sodelovanju z Občino Gorica, deželo Furlanijo - Julijsko krajino in Fundacijo Goriške hranilnice, so pohvalili tudi deželni svetnik Diego Bernardis, direktorica EZTS Romina Kocina in predsednica Fundacije Goriške hranilnice Roberta Demartin. Mramor je nato spregovoril o spodbudnih državnih podatkih glede gledališča. Poročilo Siae iz leta 2024 namreč priča o 7-odstotnem porastu obiskov v gledališčih po celi Italiji. V deželi FJK pa je v letu 2024 gledališča obiskalo kar 9,5 procentov gledalcev več kot leto prej. Umetniški vodja je izrazil prepričanje, da so gledališke predstave tako priljubljene prav zato, ker so žive in ker znajo v publiki vzbujati čustva. Tudi zaradi tega so za naslov nove sezone izbrali slogan Emozioniamoci.