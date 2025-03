Dijaki z obeh strani meje bodo skupaj iskali mikroplastiko

V okviru Evropske prestolnice kulture 2025 septembra v Gorico prihaja razstava o mikroplastiki v vodi I tormenti di Poseidone, ki je trenutno postavljena v nekdanji vojašnici Montesanto v Palmanovi, kjer si jo bo mogoče ogledati do 10. marca. Doslej so jo obiskale številne šole iz cele Furlanije - Julijske krajine in tudi iz Slovenije, Španije, Portugalske in Ukrajine.

»Dijaki izkazujejo veliko zanimanje za vprašanje mikroplastike v vodi, saj jim je zaščita okolja zelo pri srcu,« pravi koordinatorka projekta Lorella Rigonat.

Razstava, ki bo pred Gorico na ogled še v Mantovi, je postavilo združenje Globe Italia; prikaz je dvojezičen (v italijanščini in slovenščini), sicer bo septembra vključen tudi med dogodke, ki spadajo v Evropsko prestolnico kulture 2025. Takrat bodo med Gorico in Novo Gorico izpeljali niz srečanj na terenu, med katerimi bodo dijaki višjih srednjih šol z obeh strani meje iskali mikroplastiko v naravnem okolju v družbi raziskovalcev videmske in novogoriške univerze.