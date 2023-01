Dijaško filmsko tekmovanje brez meja

Mlade iz Furlanije - Julijske krajine in Primorske regije vabijo, naj dajo duška svoji ustvarjalnosti in se preizkusijo v filmskem ustvarjanju. Kulturno združenje Young For Fun in združenje Hiša filma bosta s podporo Dežele FJK in Fundacije Goriške hranilnice tudi letos priredila dijaško filmsko tekmovanje, ki v svoji drugi ediciji prerašča deželno razsežnost in stopa čez mejo. Projekt so predstavili v goriškem Kinemaxu, kjer je Francesco Ranieri Martinotti, predsednik državnega združenja filmskih avtorjev ANAC, pohvalil goriško živahnost na filmskem področju in izrazil prepričanje, da bi morali temu zgledu slediti tudi drugod po Italiji.

Goriški režiser Cristian Natoli je pojasnil, da so po trinajstih drugostopenjskih srednjih šolah v Deželi FJK in v Novi Gorici, ki so se prijavile na razpis Paliolab, že v teku delavnice s področja filma in avdiovizualne produkcije, ki jih vodijo usposobljeni predavatelji. Delavnice Paliolab so prva faza projekta, medtem ko bo druga startala 15. februarja, ko bodo začeli zbirati prijave posameznih dijakov, skupin dijakov in šol, ki se želijo s svojimi kratkimi filmi udeležiti čezmejnega tekmovanja. »Lani smo zbrali 25 kratkometražcev, letos upamo, da jih bo še več,« je dejal Natoli.

Po njegovih besedah je letos ob že omenjeni čezmejnosti kar nekaj novosti. Z združenjem ANAC bodo podelili nagrado za najboljši scenarij (zmagovalec bo med gosti filmskega festivala Amidei, kjer bo tudi na ogled njegov kratki film), sodelovanje pa so vzpostavili tudi z ustanovo LAC iz Rima, ki bo za zaslužne dijake ponudila brezplačno izobraževanje. »Ob nagradi za promocijo deželne in čezmejne kulturne in zgodovinske dediščine sta še dve glavni nagradi: tista za najboljšo idejo, ki je namenjena posameznim dijakom, ki bodo svojo zamisel uresničili sami, ter nagrada za najboljši film, ki je namenjena šolam. Eno nagrado bomo posvetili tudi filmom na temo potovanja,« je pojasnil Natoli in pristavil, da bo med žiranti tokrat tudi igralka Anita Kravos. Prijave zbirajo do 30. aprila. Zaključni večer s projekcijo zmagovitih filmov bo 1. junija, predvideni pa so tudi filmski večeri na obeh straneh meje. Po Martinottijevih besedah bodo najboljše kratke filme tako kot lani predstavili na beneški Mostri. Za vse filme v italijanskem jeziku bodo priskrbeli slovenske podnapise in obratno, je zagotovil Natoli, ki se nadeja, da bodo v prihodnjih edicijah dodatno razširili obseg tekmovanja in nanj povabili tudi dijake iz osrednje Slovenije.Predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin in Fabrizio Oreti, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo, sta čestitala organizatorjem in izpostavila pomen vlaganja v mlade. Da sodi tudi dijaško tekmovanje v širši projekt goriškega filmskega središča, ki nastaja v Hiši filma, je poudaril predsednik istoimenskega združenja Giuseppe Longo. Med drugim je povedal, da bo združenje postalo fundacija in da mora biti EPK 2025 odskočna deska za razvoj tega prostora.