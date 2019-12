Divji prašiči se »razposajeno« sprehajajo po Podgori (video)

Z avtomobilom se je peljal po osrednji podgorski ulici, vendar je naenkrat pred sabo zagledal štiri divje prašiče. Čeprav jim je nekajkrat zahupal, se ščetinarji niso kaj dosti zmenili za avtomobil; še naprej so se veselo sprehajali po glavni ulici in nekajkrat povohali odpadke ob robu ceste. Avtomobilist je kar nekaj metrov vozil za njimi, ne da bi bile videti živali kaj posebno prestrašene. Divji prašiči so se umaknili pred avtomobilom, ko so prišli do zaraščenega zemljišča nedaleč od pokopališča; ucvrli so jo med grmičevje in izginili v temi. Avtomobilist je celoten prizor posnel z mobilnim telefonom, nakar je včeraj občinski svetnik Walter Bandelj, pooblaščeni občinski svetnik za Podgoro, Pevmo, Oslavje in Štmaver, posnetek poslal prefektu Massimu Marchesiellu. Ravno pred nekaj tedni je na prefekturi potekalo srečanje o divjih prašičih, katerih število je v zadnjih časih izredno naraslo. Bandelj je v dopisu, ki mu je priložil videoposnetek, vprašal prefekta, ali je prišlo do premika v zvezi s pripravo ukrepov za znižanje populacije divjadi, za kar je pristojna deželna uprava.