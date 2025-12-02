Gorica se od EPK poslavlja z velikim koncertom

Goriška občina ob zaključku Evropske prestolnice kulture 2025 v sodelovanju z radiom RTL 102.5 prireja koncert, na katerem bodo nastopili na državni ravni uveljavljeni glasbeniki. Na sporedu bo v soboto, 13. decembra; na Travniku bodo za glasbo in veselo vzdušje poskrbeli svetovno znani didžej Gabry Ponte, »starosta« italijanskega rapa J-AX, neapeljski pevec Rocco Hunt, zmagovalka resničnostnega šova Amici 23 Sara Toscano, veronski raper Mr. Rain ter didžeja Marvin in Andrea Prezioso. Večer bosta vodila Vanessa Grey in Diego Zappone.

»Nedvomno gre za odmeven dogodek, ki bo v mesto privabil številne mlade in tudi manj mlade ljubitelje glasbe. Še posebej smo zadovoljni, da bo koncert spremljal najbolj poslušan radio v Italiji, RTL102.5, tako da bomo na najboljši način sklenili leto Evropske prestolnice kulture,« je na včerajšnji predstavitvi dogodka povedal goriški župan Rodolfo Ziberna.

Brezplačni koncert bo radio RTL 102.5 oddajal v živo na svoji spletni platformi in tudi na svojem televizijskem kanalu. Ob 20.30 bosta na oder stopila didžeja Karmine Emme in Igor Pezzi, nakar se bo prenos koncerta v živo začel ob 21.30. Koncert sicer prireja podjetje FMedia, radio RTL 102.5 pa je njegov glavni medijski partner.

Na koncert vabijo sosede

»Na koncert še posebej vabim prijatelje iz Šempetra-Vrtojbe in iz Nove Gorice. V zadnjem letu opažam, da je prišlo res do premika, kar se tiče čezmejnega obiska dogodkov. Veliko več ljudi se premika med mestoma, sploh si želimo, da bi se trend še nadaljeval tudi prihodnje leto,« poudarja goriška občinska odbornica Patrizia Artico, po katerem je bilo veliko obiskovalcev iz Slovenije tudi na letošnjem Andrejevem sejmu. Na predstavitvi koncerta sta spregovorila še občinski odbornik Luca Cagliari in direktorica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Romina Kocina.

Goriška občina bo v organizacijo koncerta, ki bo na Travniku v soboto, 13. decembra, vložila 320.000 evrov. Glasbeni nastop bo popestril spektakel 750 dronov, ki bodo v zrak poleteli z dvorišča nadškofije. Za spektakel dronov bo šlo dodatnih 100.000 evrov. »Vstop na prizorišče bo brezplačen,« pojasnjuje župan Rodolfo Ziberna. Goriška občina bo stroške krila s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine in italijanskega ministrstva za kulturo.