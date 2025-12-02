Na GO! 2025 našteli preko 1,5 milijona obiskovalcev

V EPICentru so danes, 2 decembra, sporočili prve rezultate Evropske prestolnice kulture. Povedali so, da v sklopu uradnega programa GO! 2025 izvedli 870 dogodkov, kar je dvakrat več od prvotnega načrta. V sklopu EPK se je skupaj s spremljevalnimi sicer odvilo več kot 1.600 čezmejnih dogodkov.

Samo uradne dogodke je obiskalo več kot 1.001.000 obiskovalcev, pri njihovem nastanku pa je sodelovalo več kot 19.000 sodelujočih. V okviru spremljevalnega programa EPK je bilo izvedenih še preko 120 ljubiteljskih in 400 komercialnih kulturnih dogodkov v sklopu GO! 2025 & Friends, ki jih je obiskalo 500.000 obiskovalcev.

V EPICentru so navzoče nagovorili državna sekretarka Vesna Humar, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, predsednik EZTS GO Paolo Petiziol, direktorica Javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek, predsednica Mednarodnega inštituta za sociologijo iz Gorice Michela Cecotti in Elisabetta Feresin za Trgovinsko zbornico Trst Gorica.