Šola

Zaradi okvare ogrevanja so odšli na šolo Trinko

Učenci in učenke osnovne šole Otona Župančiča iz Gorice danes niso imeli pouka v Ulici Brolo

Aleksija Ambrosi |
Gorica |
1. dec. 2025 | 19:33
    Osnovna šola Otona Župančiča je danes zjutraj samevala (ALE)
Današnji šolski dan je za 95 učenk in učencev slovenske osnovne šole Otona Župančiča minil dokaj neobičajno. Pouka namreč niso imeli v Ulici Brolo, kjer ima šola svoj sedež, temveč v Ulici Grabizio, na sedežu prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka, ki jih je gostila za en dan. Vzrok za začasno selitev v drugo šolsko stavbo je bila okvara ogrevalnega sistema, ki se je pojavila že v petek. Iz Ulice Brolo do Ulice Grabizio in nazaj so šli danes otroci peš v spremstvu učnega osebja. Kot sta nam povedala vodja šole Anna Roversi in pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi, so tehniki podjetja, ki je toplotno črpalko pred štirimi leti namestilo, v teku dopoldneva rešili problem, tako da naj bi pouk jutri ponovno stekel v stavbi v Ulici Brolo.

