Do osebnih izkaznic in potrdil tudi s kreditno kartico

Goriška občina posodablja način plačevanja v svojih uradih; od ponedeljka, 2. oktobra, bo v matičnem uradu za pridobitev osebnih izkaznic, potrdil in izpiskov iz matičnega registra mogoče plačevati tudi s kartico, medtem ko je bilo treba biti doslej za vsak obisk goriške občine opremljeni z gotovino. Na občini pojasnjujejo, da bodo namestili skupno 11 POS terminalov, po zaslugi katerih bo plačevanje hitrejše in tudi bolj v skladu z današnjim časom. Na občini so prepričani, da se bodo po zaslugi novih terminalov čakalne dobe skrajšale, saj bodo vsi postopki enostavnejši.

In kateri uradi bodo opremljeni s čitalniki za kreditne in bančne kartice? Na občini razlagajo, da bodo kar tri terminale za plačevanje s kartico namestili v matičnem uradu, en terminal bo deloval v oddelku za matične zadeve, trije pa v uradu za pokopališke storitve. Doslej je bilo plačevanje s kartico možno le na poveljstvu lokalne policije, kamor se občani odpravljajo zlasti za plačilo glob.