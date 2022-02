Do poletja prva faza projekta

Do poletja naj bi bila urejena prva faza čezmejne izposoje koles, ki se med Gorico in Novo Gorico sicer napoveduje že leta. »Čezmejni sistem izposoje koles je v zadnji fazi izgradnje, sporazum med Mestno občino Nova Gorica, Občino Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO je podpisan, prav v februarju pa vstopamo v fizično oz. mehansko integracijo kot tudi integracijo informacijskih sistemov, kar bo omogočilo uporabnikom prijazno in skupno rešitev,« pojasnjujejo na novogoriški občini.Omenjena fizična integracija v prvi fazi pomeni povezavo obstoječih sistemov na obeh straneh meje. Gre za to, razlaga Tomaž Konrad, v. d. direktorja EZTS GO, da si bo uporabnik lahko v Novi Gorici izposodil kolo in se z njim odpeljal v Gorico in ga tam po potrebi tudi pustil na eni od postaj goriškega sistema izposoje koles ali pa si v Gorici izposodil »goriško kolo« in se z njim odpeljal v Novo Gorico, saj bo goriška kolesa moč parkirati tudi na postajah novogoriškega sistema izposoje. Prvi dve leti, morda tri, bo izposoja potekala po takšnem, t. i. mešanem režimu izposoje. V ta namen je treba fizično prilagoditi italijanski sistem, kar zajema prilagoditev goriških koles ter namestitev pametnih ključavnic nanje. V Gorici se poleg tega predvideva še postavitev priklopnih mest sistema Go2go na dveh ali treh frekventnejših območjih. »Računamo, da bo čezmejna izposoja prve faze urejena do poletja,« pravijo na novogoriški občini. Iz goriške občine, kjer je odbor prejšnji teden sprejel okvirni sporazum za čezmejni sistem izposoje, pa so sporočili, da bo za upravljanje sistema na italijanski strani v imenu Občine Gorica skrbel EZTS GO.