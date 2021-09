Do udara elektrike prišlo med poskusom kraje

Poskus kraje se je spremenil v tragično nesrečo. Moški, ki se je prejšnji teden poškodoval v nekdanji tovarni Italsvenska zaradi električnega udara, naj bi v zapuščenem objektu skušal ukrasti bakrene kable.

Karabinjerji iz Mariana, kjer se nahaja nekdanja tovarna, so pod vodstvom namestnika javnega tožilca na goriškem sodišču, Andree Maltominija, prijavili na prostosti 73-letnika iz Apulije in 35-letnega Goričana. V torek, 24. avgusta, se je v jutranjih urah zgodila nesreča, zaradi katere so v Mariano ob reševalcih prišli tudi karabinjerji. Kaj kmalu so ugotovili, da je električni udar v nekdanji tovarni Italsvenska, ki je že več let zapuščena, poškodoval moškega, ki je v najetem delu skladišča upravljal komercialno dejavnost - prodajal je starine. Na dan nesreče je v javnost prišla vest, da naj bi bil moški star 60 let; v resnici je 13 let starejši. Ni šlo torej za električarja, ki bi bil takrat pri delu. Karabinjerji so si po nesreči ogledali prizorišče dogodka, da bi ugotovili okoliščine le-tega. Na tleh so našli nekaj opreme, med katero so bile tudi klešče in žage za kovine. Po dodatnih preverjanjih se je izkazalo, da je 73-letnik s kleščami poskusil prerezati velik električni kabel, ki je vseboval baker, da bi ga ukradel. Ker je bil kabel pod napetostjo, je moškega doletel električni udar.