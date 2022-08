Do uspeha vodijo različne poti

Kako izbrati pravo študijsko ali delovno pot? Kateri je ključ za uspeh? V kolikšni meri na kariero vplivajo druge dejavnosti v prostem času? Na ta in druga vprašanja so odgovarjali mladi gostje četrtkovega Poletnega srečanja pod lipami, ki je potekalo na dvorišču Kulturnega centra Lojze Bratuž v organizaciji Krožka Anton Gregorčič. Ivana Cotič, Cristian Visintin, Kristina Pahor, Diana Bertè, Jaš Bensa in Antje Gruden so v sproščenem pogovoru, ki ga je vodil Simon Cotič, opisali svoje študijske in delovne izkušnje in številnim mladim med publiko ponudili nekaj nasvetov za prihodnost.

Kristina Pahor je po opravljenem šolanju na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča v Gorici magistrirala iz matematike in fizike na Univerzi v Ljubljani; trenutno je profesorica fizike na mednarodni šoli v angleškem jeziku v Ljubljani. Kot dijakinja je spoznala kar tri šolske sisteme: tretji razred višje šole je obiskovala v Nemčiji, maturirala pa je na gimnaziji v Sloveniji. »V slovenskem okolju je lažje priti do zaposlitve,« je povedala Kristina Pahor, ki je takoj zagrabila za delovno priložnost, ki se ji je ponudila ob koncu študija.Na znanstvenem liceju Simona Gregorčiča se je šolal tudi Jaš Bensa, ki je po višji šoli ubral podobno pot: diplomiral in magistriral je iz fizike na Univerzi v Ljubljani, kjer zdaj opravlja doktorat in je hkrati zaposlen kot raziskovalec in asistent. Za mlade raziskovalce je težko priti do zaposlitve, to opaža tudi Jaš Bensa. »Velika večina doktorskih študentov gre v tujino in tam čaka, da se bo kakšen profesor ali raziskovalec na univerzi upokojil,« pravi Jaš Bensa, ki si pušča še odprte možnosti za zaposlitev tudi v zasebnem sektorju.