Dober nasvet lahko reši življenje

Gorica noče biti za zgled Evropi le na področju kulture in čezmejnega sodelovanja, temveč tudi na področju dela. Pomembno sporočilo o varnosti na delu bo odslej širil tudi avtobus APT, ki bo krožil po celi deželi. Vozilo bo na pobudo pokrajinske zbornice svetovalcev za delo do oktobra naslednjega leta nosilo napis Divulgare la legalità, il lavoro sicuro e la parità di genere (Spodbujati zakonitost, varno delo in enakost spolov). »To je prvič, da si neka zbornica prizadeva za kaj takega,» je dejala predsednica podjetja APT Caterina Belletti na včerajšnji predstavitvi avtobusa.

V popoldanskih urah pa je goriški sedež tržaške univerze gostil posvet na temo socialnega zavarovanja. Šlo je sicer za peti izmed sedmih dogodkov v organizaciji goriških svetovalcev za delo v letu Evropske prestolnice kulture 2025. Srečanje na temo varnosti na delovnem mestu je včeraj potekalo tudi na goriški prefekturi. O splošnem stanju sveta dela na Goriškem pa nam je nekaj več razkril svetovalec za delo Adriano Peric iz goriškega podjetja za delovno svetovanje Drufovka Peric Simeoni.

Vse manj delovne sile

Do leta 2050 naj bi razmerje med upokojenci in aktivnimi delavci v Evropi znašalo približno 1:1. To pomeni, da gre pričakovati za vsakega upokojenca le enega aktivnega delavca, ki bo financiral pokojninski sistem. Danes je v Italiji približno 60 upokojencev na vsakih 100 aktivnih delavcev. Tudi na Goriškem, podobno sicer velja za celotno deželo FJK, stanje ni rožnato, pravi Adriano Peric. »Vedno več je starejših ljudi, občutiti je vse večji demografski padec, naši mladi pa odhajajo v tujino, ki jim brez dvoma nudi boljše delovne možnosti in pogoje,» razlaga svetovalec za delo. Predvsem slovenska narodna skupnost se v naših krajih posledično sooča z vse večjim pomanjkanjem ustreznih kadrov. »Velike težave imajo na primer naše šole,» pravi Peric.

Tudi starost mladih, ki vstopajo v svet dela, se znatno viša. »Večina mladih po drugostopenjski srednji šoli nadaljuje študij na univerzi in je posledično zelo malo takih, ki se prve službe loti pred 25. letom starosti,» razlaga svetovalec za delo. Vse manj je torej delovne sile, predvsem za določene »manj ugledne« poklice ali enostavna fizična dela. »Zelo težko je na primer videti našega mladega, da bi bil pometač,» pove svetovalec za delo. To vrzel bo lahko zapolnila edinole delovna sila iz tujine, še pravi Peric.

Pri nas so delovni pogoji vsekakor dobri, predvsem v primerjavi s preteklostjo, nadalje pravi sogovornik. Razlika je predvsem v tem, da zaradi pomanjkanja delovne sile ni več delodajalec, ki lahko izbira med številnimi prijavljenimi za delovno mesto, temveč sam delavec, ki izbira delodajalca. Pritožbe o kršitvah pravic delavca, ki jih dobijo, so predvsem vezane na neupoštevanje delovnih urnikov, neplačane nadure, nizke plače ali dopuste.

Glede varnosti na delu, delodajalec pogosto nudi vse potrebno za zagotovitev varnostnih pogojev, pravi Adriano Peric, ki pogosto opaža veliko nezanimanje prav s strani delavcev, ki tudi na predavanjih o varnosti niso preveč pozorni. »Vsaka beseda in vsak nasvet lahko rešita življenje,» zaključuje svetovalec za delo.

Tudi štipendija in natečaj

Včerajšnji posvet v konferenčnem centru tržaške univerze v Ulici Alviano v Gorici spada v cikel sedmih dogodkov z naslovom Kultura dela: spodbujanje zakonitosti, varnega dela in enakosti spolov, ki ga prirejajo goriški svetovalci za delo. Udeležila se ga je tudi deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, svoj pozdrav pa je poslala tudi italijanska ministrica za delo Marina Elvira Calderone.

Niz vključuje sedem dogodkov, štipendijo v spomin na svetovalca za delo Giorgia Grattona in razpis, namenjen osnovnim in prvostopenjskim srednjim šolam. Cilj dogodkov je predvsem širiti informacije o pravicah, dolžnostih in zakonih v svetu dela med profesionalci in mladimi. Aprila so svetovalci za delo že priredili srečanje z goriškimi dijaki. V sredo, 22. oktobra pa bo deželni avditorij v Gorici gostil okrog 350 slovenskih in italijanskih goriških dijakov, napoveduje goriški predsednik sindikata ANCL Martin Drufovka.