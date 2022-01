Doberdobska občina bo dobila nov arhiv

Doberdobska občina bo v manjši stavbi, ki se nahaja ob občinski hiši v Vrtni ulici, uredila svoj arhiv. Na občinski spletni oglasni deski so nedavno objavili sklep, s katerim je občinski tehnični urad imenoval izvajalca del, podjetje Pm Service iz Mariana. Dela skupno znašajo 24.623 evrov. Končni in izvedbeni projekt, ki ga je pripravil strokovnjak Maurizio Vegliach, je občinski odbor že sprejel v začetku meseca decembra. Skupaj s stroški za načrtovanje je vrednost projekta 34.000 evrov.

V občinskih uradih je zaradi vse večjega pomanjkanja prostorov pred časom postalo jasno, da bi bilo treba za arhivski material, ki je večinoma v papirnati obliki, najti nov sedež. Doslej so dokumente namreč hranili v posameznih občinskih uradih. Najstarejši dokumenti segajo v povojno obdobje, nabralo se je torej za več kot 75 let materiala. Arhiv doberdobske občine se začenja takrat, saj so Nemci septembra 1943 požgali občinski sedež in torej uničili starejšo dokumentacijo. Nabralo se je torej zelo veliko materiala, medtem ko je težnja v današnjem obdobju na uporabi digitalnih dokumentov.

Občina je tako začela iskati ustrezno rešitev in jo našla v manjši stavbi, ki so jo doslej uporabljali kot skladišče predvsem za krajevno sekcijo civilne zaščite. Izbrano podjetje bo torej prilagodilo notranje prostore, da bodo primerni za novo uporabo. Posebej so se med načrtovanjem seveda osredotočili na požarno varnost objekta. Dela bodo potekala v prihodnjih mesecih, točnejše časovnice trenutno še ni mogoče napovedati.