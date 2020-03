Doberdobskemu županu poklonil trobojnico

Ponedeljkovo srečanje o Doberdobskem jezeru v Jamljah se je začelo s kančkom polemike. Zanjo je poskrbel Fabio Scoccimarro, član deželne vlade in nekdanji predsednik tržaške pokrajine, ki je zatrdil, da se doberdobska občinska uprava izogiba razobešanju italijanske zastave na pročelju občinske palače. Zaradi tega je veliko italijansko zastavo podaril županu Fabiu Vizintinu, ki pa je njegovo trditev zanikal in pojasnil, da doberdobska občina na svojih poslopjih in ob po zakonu predvidenih priložnostih vedno razobeša tri zastave: italijansko, evropsko in slovensko. Župan je obenem poudaril, da se kot italijanski državljan, pripadnik slovenske narodne skupnosti, do pikice drži zakonov, ki zadevajo razobešanje zastav na javnih mestih. Scoccimarro je dogodek izkoristil za objavo na Facebooku. Ker je zapisal, da se doberdobska občina izogiba razobešanju italijanske zastave, je sprožil več nacionalistično obarvanih komentarjev.