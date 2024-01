Dobrodošlica novemu letu s petjem in glasbo

Pevke, glasbenice in glasbeniki iz Sovodenj so v ponedeljek pripravili prav poseben pozdrav novemu letu. V Kulturnem domu Jožefa Češčuta so se na koncertu z naslovom V sanjah so skrite želje, ki ga je priredilo domače Kulturno društvo Sovodnje v sodelovanju z Glasbeno matico Gorica, predstavili otroška pevska zbora Male Kapljice in Kapljice ter Ženska vokalna skupina Konfluens pod taktirko Jane Drassich ter nekateri gojenci Glasbene matice, ki vadijo v sovodenjski podružnici. Koncert bi moral potekati že decembra, a je takrat odpadel zaradi bolezni, ponedeljkov nastop pa ni bil zato nič manj prazničen.

V večer so uvedle pevke otroškega zbora Kapljice s pesmijo Smo taki kot sonce, sledil je nastop mladega pianista Bora Petejana. Najmlajše pevke in pevec otroškega zbora Male Kapljice so po uvodu Jane Drassich, ki je prebrala pesmi Roberta Piuminija, Ferija Lainščka ter Žive Viviane Doria, zapeli skladbi o dežju in snegu. Koncert so nato oblikovale učenke in učenci Glasbene matice, in sicer mali pianist Adam Gherghetta ter male pianistke Alena in Noemi Figelj, Kim Campo dall’Orto, Maria Vittoria in Julija Piasentier, Giulia Gratton in Julija Devetak, iz razreda Jane Drassich, ki so se predstavile tako posamezno kot v dvojicah s štiriročnimi skladbami. svoje znanje je pokazal tudi kitarist Liam Gherghetta iz razreda Kristjana Stoparja.

Za zaključek vsi skupaj

Večer je zaključilo petje: Ženska vokalna skupina Konfluens je najprej nastopila s pesmijo Shoshone Love song. Sledil je venček najbolj poznanih pesmi iz Disneyevih risank, in sicer V sanjah so skrite želje iz risanke Pepelka, ki je tudi dala naslov večeru, in pesmi iz risanke Mala morska deklica, pri katerem so sodelovale tako »pepelke« iz zbora Konfluens kot tudi »male morske deklice« iz zbora Kapljice.

Kot se spodobi za božično-novoletni koncert, se je lepo zasnovan glasbeni večer zaključil s skupnim nastopom treh zborov pod vodstvom Jane Drassich, ki so zapeli božično pesem Feliz Navidad in južnoafriško himno Siyahamba, ki so jo priložnostno priredili in z njo voščili publiki srečo v novem letu 2024.