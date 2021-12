V noči s srede na današnji dan se je v spanju zadušila nekaj več kot en mesec stara dojenčica iz Vileša. Reševalci so z reševalnim vozilom Zelenega križa iz Gradišča in rešilcem Rdečega križa iz Gorice prihiteli v Vileš nekaj minut po tretji uri ponoči; dojenčico so oživljali skoraj poldrugo uro, vendar zanjo žal ni bilo nobene pomoči. Dojenčici so od rojstva sledili zdravniki iz tržaške otroške bolnišnice Burlo Garofalo.