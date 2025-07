Petindvajset mladih vinarjev širšega čezmejnega prostora, ki posebno pozornost namenjajo okolju, se je že spomladi povezalo pod imenom Senza meja. V Gorici, v Raštelu št. 36, so pred kratkim odprli trgovino, kjer bodo ponujali svoja vina, prirejali degustacije in druge z vinom povezane dogodke. V novem prostoru bo obiskovalcem na voljo več kot 50 lokalnih vin. Odprti bodo odslej vsak torek in petek od 11. do 13. ure ter od 17. do 22. ure.

Senza meja ni le ime, je sporočilo in dokaz, da se mladi znajo združiti, graditi mostove in ustvarjati solidne ter vključujoče projekte z vizijo. Tako pišejo člani novonastalega združenja, ki so se v sredo, 23. julija, v popoldanskih urah tudi uradno predstavili javnosti. V notranjih prostorih nekdanje železnine Krainer, ki stoji ravno nasproti njihove izložbe, so predstavniki čezmejnega združenja priredili degustacijo, ki je privabila lepo število obiskovalcev. Prešteli so več kot 250 udeležencev, ki so imeli priložnost osebno spoznati vina, proizvajalce in njihove zgodbe.

Poleg predsednika društva Senza meja Nikolasa Juretica in podpredsednice Ivane Radikon sodelujejo znotraj novorojenega združenja še člani Peter Radovic, Marta Venica, Luca Dellisanti, Davide Gaggiola, Carlo Montanar, Jannis Paraschos, Valentina Terpin, Marco Pecorari, Mitja Sirk, Tamara Podversic, Kristian Keber, Tereza Keber, Jakob Zidarich, Matteo Bensa, Cora Basilicata, Federico Stroppolatini, Zsoka Fendrik, Maja Reja, Martin Klinec, Anže Ivančič, Toni Blažič, Tamara Lukman in Gregor Pietro Viola. Senza meja zaobjema trenutno področje Furlanije - Julijske krajine in Slovenskega primorja, v bodoče pa bi radi svoja obzorja še razširili.