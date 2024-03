Dom za študente obeh Goric

Palača Paternolli na goriškem Travniku bo letos poleti zaživela novo življenje. Konec julija bodo prerezali trak prvega študentskega doma, v katerem nameravajo gostiti do šestdeset študentov goriških in novogoriških univerzitetnih smeri. Za obnovo zgodovinske palače, ki je veliko let samevala in propadala, se je odločila lombardska skupina Visconti. Kot nam je včeraj pojasnil podjetnik Roberto Visconti, znaša naložba - vključno z nakupom stavbe - okrog 4,5 milijona evrov. Na podstrešju bodo uredili tudi muzejček, ki bo posvečen filozofu Carlu Michelstaedterju.

Zahtevna obnova

Stavbo je lombardska naveza odkupila leta 2019, prenavljati jo je začela maja 2021. Dela so se zavlekla, saj je šlo za zahteven poseg. Palača je namreč zaščitena, zato so pri načrtovanju in izvedbi del tesno sodelovali z Zavodom za kulturno dediščino.

Obnova pročelja in strehe ter najzahtevnejši posegi, kot sta bili utrditev zidov in gradnja požarnih stopnic, so zdaj končno pod streho. Po velikonočnih praznikih se bodo lotili zaključnih del in nato še opremljanja prostorov, so investitorji povedali med včerajšnjim vodenim ogledom, na katerega so povabili predstavnike oblasti in medije. Med drugimi so bili navzoči podpredsednik Dežele FJK Mario Anzil, ki je odgovoren tudi za kulturni resor, Alessia Rosolen, ki v deželni vladi skrbi za izobraževanje, goriški prefekt Raffaele Ricciardi, goriški župan Rodolfo Ziberna in predsednik goriškega univerzitetnega konzorcija Sergio Orzan.

Med ogledom je udeležence spremljal načrtovalec in vodja del, Stefano Antonelli. V pritličju štirinadstropne palače, je pojasnil, bodo uredili fitnes in študijsko sobo za študente, ki bo skozi velika okna gledala neposredno na Travnik. V prvem in drugem nadstropju pa bo na voljo lepo število enoposteljnih, dvoposteljnih in triposteljnih sob oz. apartmajev, v katerih bo lahko bivalo do 60 mladih. Uredili bodo tudi prostore za druženje.