Domača kuhinja odslej v Sovodnjah v gostilni Paola 2.0

Pri Paoli se odslej ne bo več jedlo v Štandrežu, kot so bili gostje navajeni zadnjih dvajset let. Zdaj se bodo morali za dober domač obrok odpeljati do Sovodenj, kjer v Prvomajski ulici 3 v spodnjih prostorih hale zraven marketa Di più od včeraj deluje gostilna Paola 2.0.

Kot nam je povedala upraviteljica Nicol Marusič, gre za družinsko gostilno, ki jo upravljata skupaj z bratom. Pomaga jima mama, v njej pa delata tudi soproga obeh upraviteljev, tako da gre za res družinsko gostilno. »VŠtandrežu smo bili v najemu, zdaj pa nam je v Sovodnjah uspelo kupiti lokal. Po dveh letih intenzivnega dela, je končno prišel čas za njeno odprtje,« pravi upraviteljica, ki je odprtje proslavila s stalnimi strankami in vsemi ostalimi, ki so želeli pokukati, kaj novega ponujajo v Sovodnjah. Upraviteljem je včeraj šel čestitat tudi sovodenjski župan Luca Pisk skupaj še z nekaterimi predstavniki svoje uprave, duhovnik Carlo Bolčina pa je nove prostore blagoslovil.

Gostom bodo ponujali predvsem domačo hrano. »Všeč nam je upravljati gostilno na domač način, po starem,« poudarja Marusič. Gostje bodo lahko svoje brbončice razvajali z lazanjo, kalamari, vampi in drugimi domačimi specialitetami. Na svoj račun bodo prišli vsak dan, saj bo gostilna odprta vsak dan od 7.30 do 22. ure.