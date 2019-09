Domačnost v Slovenski vasi

Kdor na Okusih ob meji išče domačnost, jo bo dobil v Slovenski vasi v Crispijevi ulici. Zveza slovenske katoliške prosvete je tudi letos svoj šotor postavila pred Trgovinsko zbornico; zraven njega so kot običajno stojnice društev Sabotin iz Štmavra, F.B. Sedej iz Števerjana, Vrh Sv. Mihaela in Hrast iz Doberdoba. Ponudbo domačih jedi dopolnjuje Vinoteka Števerjanski griči, kjer je obiskovalcem na voljo pester izbor briških vin. Uradno odprtje Slovenske vasi so izpeljali sinoči; navzoče je nagovorila predsednica ZSKP Franca Padovan, nakar sta spregovorila deželna svetnika Igor Gabrovec in Diego Bernardis. V imenu županov sodelujočih občin s slovenske strani meje je pozdravil župan Mirna-Kostanjevice Mavricij Humar, nakar so se za mikrofonom zvrstili tudi deželni predsednik SSO Walter Bandelj, podpredsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Gianluca Madriz in generalni konzul Vojko Volk. Navzoči so bili tudi prefekt Massimo Marchesiello, kvestor Paolo Gropuzzo in predsednik konzorcija Collio David Buzzinelli. Zdravice po odprtju so se udeležili še župani občin Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Brda, Šempeter-Vrtojba in razni drugi gostje. Za glasbeno popestritev je poskrbela tolkalna skupina SCVG Emil Komel in društva Arsatelje.