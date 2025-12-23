Donele so zimzelene in božične pesmi

Polna cerkev v Pevmi, ki jo krasijo poslikave Toneta Kralja, je v petek pod večer prisluhnila vsakoletnemu božičnemu koncertu, ki ga je priredila Krajevna skupnost za Pevmo, Štmaver in Oslavje. V prvem delu pevskega večera so nastopili otroci iz pevmskega vrtca Pikapolonica in OŠ Josip Abram. Pod vodstvom učiteljice Laure Hvalič in učitelja Martina Srebrniča so otroci zapeli nekaj božičnih melodij, ki so jih obogatili s priložnostnim recitalom z voščili v raznih jezikih. Najmlajši iz vrtca so voščilo izrekli tudi v znakovnem jeziku za gluhoneme, ki so se ga naučili od članov Društva gluhih in gluhonemih iz Nove Gorice.

Uvodno dobrodošlico je v imenu prirediteljev izrekla Barbara Uršič, ki je tudi povezovala program večera. Med drugim je povedala, da so božični prazniki zelo občuteni tudi v naših krajih kljub naglim ritmom, ki jih veli sodobni način življenja. Ne glede na to ostaja božič eden tistih praznikov, ki so močno zaznamovali naše kulturno izročilo in naše življenjske navade. V našo kulturno dediščino spadajo tudi božične pesmi, ki so po svoji lepoti, milini ter izrazih veselja in radosti prirasle k srcu naših ljudi.