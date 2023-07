Dostop do kolesarskega omrežja v Ronkah naj bi uredili jeseni

V letošnjem septembru naj bi se začela dela za odpravo železniškega prehoda v Ulici Dobbia v Ronkah in odprtje prehoda za kolesarje pri železniški postaji pri ronškem letališču za povezavo z bližnjo kolesarsko stezo. Vse to na podlagi dogovora med družbo Friuli Venezia Giulia Strade, ki je pristojna za deželne ceste, in družbo Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ki skrbi za omrežje državnih železnic. Družba FVG Strade je namreč po besedah ronškega župana Maura Benvenuta, ki je, kot pravi, od nje prejel zadevno sporočilo, dala v zakup potrebna dela, čeprav še ni znano, kdo jih bo konkretno izvedel. Iz družbe nam včeraj namreč še niso mogli odgovoriti na to vprašanje, saj je še v teku preverjanje, ki je predvideno v takih primerih, ko bo zaključeno, bodo ukrep tudi objavili. Vsekakor je projekt že preteklega 9. junija s sklepom odobrila deželna vlada Furlanije - Julijske krajine, dela pa bi se lahko začela v septembru oz. oktobru, vsekakor potem, ko bo tudi družba RFI dala v zakup dela, ki so v njeni pristojnosti.

Novica bo brez dvoma razveselila uporabnike postaje pri ronškem letališču, ki že dalj časa čakajo na začetek del za ureditev dostopa do kolesarske steze. Družbi FVG Strade in RFI sta že pred časom sklenili dogovor o zaprtju železniškega in ureditvi novega prehoda z dostopom do kolesarske steze. Omenjeni prehod bi moral povezati postajo s pločnikom na južni strani, preko brvi pa še s parkiriščem, kjer se začne kolesarska steza. Gre za pol milijona evrov vreden projekt, od katerega bo 100.000 evrov namenjenih delom na postaji, kar bo naloga družbe RFI, preostali del vsote pa bo šel za ureditev zunanjega dela, za kar bo poskrbela družba FVG Strade. Le-ta bo uredila tudi lesene ograje in javno razsvetljavo na kolesarski stezi v bližini postaje pri letališču.

Občina Ronke je drugače že leta 2020, potem ko je prejela ustrezna finančna sredstva, uredila 700 metrov dolg odsek kolesarske steze, ki od postaje pri letališču pelje do priključka na omrežje kolesarskih poti, ki omogočajo dostop do nekdanje pokrajinske ceste št. 19. Ostala je tako le še ureditev prehoda, ki bi omogočil povezavo in sploh operativnost steze oz. celotnega omrežja kolesarskih poti na tistem območju. Trenutno se tam nahaja ograja, ureditev prehoda pa bo z dovoljenjem družbe RFI in ob predhodni odobritvi zadevnega podrobnega načrta uredila dostop do pločnika na južni strani, od le-tega pa preko nadhoda oz. brvi še do parkirišča severno od postaje in s tem do kolesarske steze, ki bo z odpravo železniškega prehoda v Ulici Dobbia povezana z ostalim omrežjem.

Omenjena rešitev bo vsekakor začasna, saj je mišljeno, da bodo v prihodnosti za kolesarje, ki bodo s pločnika na južni strani postaje želeli na kolesarsko stezo na severni strani, uredili bolj ugoden dostop v obliki podvoza.