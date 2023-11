Dovolj je nasilja!

Govorniki in govornice na današnjih spominskih svečanosti ob prvem novembru na Goriškem se niso spomnili le padlih za svobodo. Vsi po vrsti so namreč pozvali k prekinitvi nasilja v svetu: v svojih nagovorih so omenili vojno med Rusijo in Ukrajino in krvave spopade med Izraelci in Palestinci, ki jim ni videti konca.

V Pevmi je polaganju vencev Krajevne skupnosti in VZPI-ANPI sledil recital osnovnošolcev šole Abram pod vodstvom Sabine Grahek. Za glasbeni utrinek je poskrbela Gabrijela Vidmar. Priložnostni nagovor je imela Aleksija Primosig, ki se je poleg spomina na padle domačine v NOB vprašala, ali latinski pregovor historia, magistra vitae, res drži. Iskreno dvomim, je dejala govornica, kajti dve svetovni vojni nista bili dovolj, da bi človeku dokazali, da vojne prineso več slabega kot dobrega. Še vedno se nismo naučili sobivanja med različnimi kulturami in narodi, je povedala. Sledil je mimohod do pokopališča, kjer so položili vence na grobova Angele Boškin in Antona Rutarja ter k plošči padlih domačinov v NOB.

V Podgori je zveza ANPI-VZPI slavnostni govor zaupala Davidu Peterinu, ki je pozval k prekinitvi nasilja na Bližnjem vzhodu. Obsodil je pripadnike Hamasa, ki jih je primerjal s krvniki fašističnega odreda X Mas, oster pa je bil tudi do nečloveškega ravnanja izraelskih oblasti s Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Izrazil je sočustvovanje z vsemi trpečimi Izraelci in Palestinci ter željo, da bi si ta dva naroda, tako kot tudi ruski in ukrajinski, nekoč segla v roko kot predsednika Pahor in Mattarella v Bazovici. Izkoristil je tudi prisotnost odbornice Sarah Filisetti, da je pozval občino k postavitvi spomenika Slovencem, Furlanom in Italijanom, ki so med 1. svetovno vojno padli v avstro-ogrski uniformi. Udeležence podgorske slovesnosti so s pozdravi in verzi nagovorili še David Raida, Slavica Radinja in Luka Pahor, za glasbene utrinke so poskrbeli zbor Podgora ter harmonikar Viljem Gergolet in pevka Zora Černic.

Na glavnem pokopališču v Gorici so delegacije goriške sekcije ANPI-VZPI, SKGZ in SSO s tremi postanki obeležile dan spomina na mrtve. Najprej so položili vence pred spomenikom padlim v NOB, kjer je navzoče pozdravil Mirko Primožič, o grozoti vojn je spregovorila Majda Bratina. Pred spomenikom pripadnikom jugoslovanske IV. Armade je navzoče nagovoril predstavnik novogoriške občine Andrej Šušmelj, članica skupine mladih SKGZ Katarina Visintin je nato recitirala pesem Neže Maurer Ogenj. Zadnji postanek je bil pred grobom Lojzeta Bratuža. Tu je misli o mladih, ki se soočajo z aktualnostjo vojne, izrazila Ema Terpin. Polaganje vencev je spremljal Kvartet Spomin, svečanosti so se udeležili tudi predstavniki borčevskih organizacij iz Slovenije in goriška podžupanja Chiara Gatta. Slovensko konzulto je na vseh svečanostih v Občini Gorica zastopal predsednik Aleš Waltritsch.

V Štandrežu je na kitaro zaigral Tomaž Florenin, pesem o taborišču na Rabu sta recitirali Mija Primožič in Nina Bensa, navzoče je nagovorila Neva Budal, ki je med drugim spomnila tudi na Vilmo Braini, štandreško borko za boljši svet in nekdanjo taboriščnico, po kateri nameravajo poimenovati stopnišče med hišo, v kateri se je rodila, in hišo, v kateri je nekaj let živela z družino.

V Števerjanu so venec položili pred spomenik padlim v 1. svetovni vojni, po maši še pred spomenik padlim partizanom in žrtvam druge svetovne vojne. Spregovorila je županja Franca Padovan, zapel je mešani pevski zbor F.B. Sedej, za recitacije sta poskrbela Danjel Pahor in Sebastian Korsic iz društva Briški grič. Sledilo je polaganje vencev na Jazbinah, kjer so zapele Briške trcinke. V doberdobski občini je vence polagala delegacija, ki so jo ob predstavnikih ANPI-VZPI sestavljali župan Fabio Vizintin, podžupanja Vlasta Jarc in občinski odbornik Daniel Jarc. Na Vrhu sta zapeli ženski vokalni skupini Danica in Biseri, v Gabrjah moški pevski zbor Skala, v Rupi in na Peči pa ženska vokalna skupina Rupa-Peč in moški zbor, ki ga sestavljajo domačini s Peči. Pred spomeniki je vence polagala delegacija, ki so jo sestavljali predstavniki sovodenjske občine, društev in sekcij ANPI-VZPI. Nazadnje so obiskali Sovodnje, kjer je zapela vokalna skupina Konfulens, blagoslov je podelil župnik Renato Podbersič. Med drugim so napovedali, da bo v soboto, 18. novembra, svečanost ob 40-letnici spomenika na Peči.