Drufovka s složno podporo in zaupanjem predhodnice

V Števerjanu so v petek predstavili župansko kandidaturo Marjana Drufovke in listo Slovenske skupnosti, ki ga podpira.

Navzoče je najprej nagovorila predsednica krajevne sekcije Slovenske skupnosti Donatella Serafino, ki je nato predala besedo tajnici Martini Valentincic. »Pravijo, da je Števerjan itak trdnjava Slovenske skupnosti, toda lahkega ni v politiki ničesar. Samo po sebi umevnega pa še manj,« je dejala Martina Valentincic in se zahvalila odhajajoči županji Franci Padovan za opravljeno delo in vztrajnost tudi v težkih trenutkih, ko »smo tvegali, da naša občina izgine«. V nadaljevanju je predstavila županskega kandidata Marjana Drufovko, izbira katerega je bila po njenih besedah složna in lahka. »Ob njem smo sestavili ekipo, ki je raznolika po generacijah, po poklicih, po značajih in po zaselkih,« je o kandidatih za občinski svet povedala Martina Valentincic. Marjan Drufovka se je najprej zahvalil vsem, ki so mu zaupali. Posebno zahvalo je namenil županji Franci Padovan, s katero je dolgo let sodeloval. Zatem je orisal svoj volilni program in opozoril, da so v zadnjih treh mandatih pridobili več kot deset milijonov evrov sredstev za razna infrastrukturna dela in projekte. Nekatera dela je podrobneje opisal in omenil tista, ki bi jih rad izpeljal v primeru izvolitve. Posebno je izpostavil pomen promocije teritorija. »Občina Števerjan je zelo razpoznavna tako v Italiji kot v Sloveniji in mislim, da je treba še naprej delati na tem.«

Pogovor se je nato preusmeril na evropske volitve, ki bodo potekale istočasno z občinskimi. Pojasnili so, da je števerjanska županja Franca Padovan edina slovenska kandidatka iz Furlanije - Julijske krajine in da kandidira na listi Južnotirolske ljudske stranke. »Težko mi je, ker zapuščam neko družino. Občina je bil moj drugi dom,« je priznala županja in poudarila, da popolnoma zaupa v novo ekipo. »Moramo biti odprti do vseh. Sodelovati moramo s tistimi, ki so na vladi, in upati, da nam pomagajo,« je glede evropskih volitev povedala županja. Pokrajinski tajnik SSk za Goriško David Grinovero je izpostavil, da je moč števerjanske sekcije v tem, da vanjo vedno vključujejo nove ljudi. »Marjan je človek, ki da dušo za to, kar dela,« je povedal o županskem kandidatu. Franci Padovan se je zahvalil tudi deželni predsednik SSk Damijan Terpin. »Vse, kar smo danes slišali, je po moji oceni izraz velike upravne resnosti,« je bil zadovoljen nad povedanim na srečanju.