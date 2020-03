Družba Hit začasno zapira igralnice

V družbi Hit so danes ob 10. uri iz preventivnih razlogov, povezanih s širitvijo koronavirusa, začasno zaprli igralnice na širšem Goriškem, Perlo, Park, Drive-in in Auroro. Igralnice bodo predvidoma ostale zaprte do petka, 20. marca 2020.

»Situacija se dnevno spreminja, tako v Sloveniji kot Italiji. Temu moramo prilagoditi tudi naše delovanje. Nov, zagotovo najbolj poslovno obremenjujoč ukrep doslej, sprejemamo z namenom zaščite naših zaposlenih in skupnosti,« je povedal predsednik uprave družbe Hit, Tomaž Repinc.

Zaposleni v igralnicah, ki v prihodnjih dneh ne bodo poslovale, bodo v tem času prejeli odločbe o čakanju na delo.