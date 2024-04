Zapelo 500 mladih pevcev in pevk

Skoraj 500 mladih pevcev je v soboto napolnilo dvorano in hodnike Kulturnega centra Lojze Bratuž, kjer je potekala 21. revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata grla. Pevski praznik, ki ga organizira Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice, se je uradno začel že v petek s Koncertom zlatih, medtem ko sta bila v soboto na vrsti tekmovalni koncert ter revija, na katerih je skupno nastopilo 17 zborov iz Slovenije in Italije.

Petkov Koncert zlatih so oblikovali trije priznani mladinski zbori. Prva je nastopila mešana mladinska pevska skupina Emil Komel pod vodstvom Mirka Ferlana, ki deluje v okviru Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. V goste so nato povabili dekliški zbor Piccolo coro Artemìa iz kraja Torviscosa, ki ga vodi Denis Monte in je februarja letos nastopil na 74. sanremskem festivalu s pevko Annaliso in skupino La Rappresentante di Lista. Goriški publiki se je še prestavil mešani mladinski pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine pod vodstvom Petre Habjanič Gregorc, ki je nastal pred letom in pol, a se je že predstavil na skoraj 30 koncertih in štirih tekmovanjih. Občinstvo je uvodoma nagovorila predsednica Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela Karen Ulian, ki je izpostavila pomen petja in zborovske aktivnosti pri vzgoji otrok.

21. revija Zlata grla je stopila v živo v soboto z zborovskim tekmovanjem, ki so ga letos zaradi velikega števila prijav razdelili na dva dela. Pred žirijo, ki so jo sestavljali Mirko Ferlan iz Gorice, Petja Habjanič Gregorc iz Ajdovščine in Jessica Lot iz kraja Fontanafredda, se je na jutranjem delu tekmovanja predstavilo pet mladinskih zborov: MlPZ Stanko Premrl iz Podnanosa pod vodstvom Vide Fabčič, zbor Audite Nova iz Štarancana pod taktirko Caterine Biasiol, MlPZ Emil Komel iz Gorice pod vodstvom Mateje Černic, zbor osnovne šole Spodnja Idrija z dirigentko Marino Bizjak in MlPZ župnije Ribnica z dirigentom Simonom Korošcem. Na popoldanskem delu tekmovanja so nastopili štirje otroški pevski zbori: OPZ osnovne šole Vodmat iz Ljubljane pod vodstvom Simone Burkeljca, OPZ osnovne šole Šturje iz podružnice Budanje pod taktirko Kristine Škrlj Trošt, OPZ dr. Bogomirja Magajne iz podružnice Senožeče z dirigentko Ado Škamperle in OPZ osnovne šole Grm iz Novega mesta pod vodstvom Matica Romiha.

Letos je bila raven zelo visoka

Raven letošnjih udeležencev tekmovanja je bila zelo visoka: žirija je podelila sedem zlatih priznanj, med katerimi tri z odliko, ter dve srebrni priznanji. Med mladinskimi zbori so zlato priznanje prejeli MlPZ Stanko Premrl iz Podnanosa, zbor Audite Nova iz Štarancana in MlPZ Emil Komel, ki si je prislužil še odliko, priznanje za najboljši mladinski zbor tekmovanja in priznanje za najboljšo sestavo tekmovalnega sporeda. Srebrno priznanje sta prejela zbor OŠ Spodnja Idrija in MlPZ Župnije Ribnica, ki je prejel tudi posebno priznanje za prepričljivo izvedbo skladbe Perica Gustava Ipavca. Med otroškimi zbori sta zlato priznanje prejela OPZ OŠ Vodmat in OPZ OŠ Šturje podružnica Budanje, zlato priznanje z odliko pa OPZ OŠ Grm in OPZ Dr. Bogomirja Magajne podružnica Senožeče, ki je prejel tudi posebno priznanje za najboljši otroški zbor tekmovanja in posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi za štajersko ljudsko iz Luč Gregčev Peter.

Revijo Zlata Grla je zaključil netekmovalni koncert, na katerem so nastopili otroški zbori z Goriškega. Predstavili so se Mali in Veliki OPZ Števerjan pod vodstvom Vide Boškin, OPZ Plešivo pod vodstvom Alessandre Schettino, OPZ Kulturnega društva Sabotin iz Štmavra pod taktirko Petre Feri, OPZ Veseljaki iz Doberdoba pod taktirko Lucie Lavrenčič, OPZ Etko Mužetko z dirigentko Karen Ulian, OPZ osnovne šole Ljubka Šorli iz Romjana z dirigentko Lucio Lavrenčič in novonastali OPZ Večstopenjske šole Gorica, ki ga vodi Martina Hlede. Vodenje tekmovalnega in revijalnega dela so zaupali Ilarii Bergnach in Mihi Kovic, ki sta nastope spremljala v obliki zamišljene radijske oddaje Zlata grla 2.1.