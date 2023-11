Družba KB prvi pokrovitelj Evropske prestolnice kulture

Družba KB je prvi pokrovitelj Evropske prestolnice kulture, so danes sporočili organizatorji na svoji facebook strani GO 2025 Nova Gorica · Gorizia . Pokroviteljstvo je naznanil predsednik družbe Boris Peric. »Hvala za vaš prispevek h kulturi, k skupnemu grajenju prestolnice kulture!« so zapisali.

Na srečanju sta bila tudi nosilca plesnega projekta GO! 2025 Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia iz MN Dance Company, ki sta predstavila sta svojo izkušnjo s pokrovitelji in povedala, da so pomembno prispevali k rasti njune ustvarjalnosti, so še zapisali.