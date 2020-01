Drzno so se spustili po Soči

Tradicionalni novoletni spust s kajakom po Soči je danes potekal že osemindvajsetič. Današnji dan je bil naravnost idealen za kajakaško prireditev, saj je bilo vreme sončno in jasno. Tudi tok reke je bil primeren, srednje hitrosti, tako da je plovba potekala kar hitro. Veslanje od Štandreža do Sovodenj je trajalo dobrih 50 minut, po strugi, ki je ponekod zaradi obilnega deževja ter posledičnega visokega vodostaja in deroče vode doživela precej sprememb. Kajakaši so morali opraviti kar nekaj vijug, ki jih lani ni bilo. Danes se je zbralo osem ljubiteljev rečnega veslanja. Ne gre namreč za množično prireditev, saj ni veliko drznežev, ki si sredi zime upajo zaveslati po mrzli reki (danes je voda imela 6 stopinj Celzija) in premagati približno šestkilometrsko progo.