Dva milijona za goriško letališče v vidiku EPK2025

Dežela Furlanija Julijska krajina je zagotovila dva milijona evrov za prilagoditev varnostnim predpisom goriškega letališča, saj bi ga radi izkoristili tudi kot eno izmed prizorišč za velike dogodke, ki bodo potekali v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

Deželna odbornica za infrastrukturna dela Barbara Zilli se je v torek o goriškem letališču in sploh o naložbah, ki jih bodo izvedli na Goriškem s sredstvi iz državnega načrta za okrevanje in odpornost, pogovarjala z goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem.

»Srečanje je bilo zelo konstruktivno:skupaj smo podali oceno nad izvajanjem projektov, za katera so na voljo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost,« pojasnjuje Barbara Zilli in opozarja, da bo Dežela Furlanija - Julijska krajina skupno razpolagala s 3,3 milijardami evrov.

V infrastrukturna dela v nekdanji goriški pokrajini bodo vložili 204 milijone evrov, med katerimi jih bo sedem namenjenih manjšim projektom, ki jim bo sledila prefektura in ki so v dveh tretjinah primerov že zaključena.

Denar tudi za šolo v Tržiču

Deželna odbornica poleg tega razlaga, da sta italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga pred kratkim v Pordenonu podpisala sporazum o prenosu razvojno-kohezijskih sredstev z državne na deželno raven. Na Goriškem bodo 600.000 evrov vložili v izvedbo raznih prenovitvenih del, s katerimi bodo prilagodili poslopje tržiškega poklicnega zavoda Sandro Pertini protipotresni zakonodaji.

»Kar nekaj sredstev bo namenjenih tudi zagotavljani protipoplavne varnosti v Škocjanu in Štarancanu ter v nekaterih krajih ob Soči in Teru,« napoveduje Barbara Zilli, ki je na srečanju s prefektom posebno pozornost namenila projektom, ki so vezani na Evropsko prestolnico kulture 2025, saj se je odštevanje do njenega začetka že začelo.

Upravni postopki tečejo

»Postopki v pričakovanju na to izredno priložnost se uspešno nadaljujejo. Pred kratkim smo namenili dva milijona evrov za prilagoditev varnostnim predpisom goriškega letališča, kjer bodo na sporedu veliki dogodki. Prepričani smo, da bo po zaslugi sodelovanja z goriško prefekturo vse skupaj potekalo v znamenju popolne varnosti. Poleg tega si prizadevamo, da bi našli čim boljšo rešitev tudi za organizacijo čezmejnih dogodkov na Trgu Evrope/Transalpina, saj si želimo čim bolj poenostaviti vse potrebne upravne postopke. Naš cilj je pripraviti model, ki bi lahko bil zatem za zgled tudi drugim evropskim državam,«poudarja Barbara Zilli in opozarja, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina v raznih oblikah že zagotovila za Evropsko prestolnico kulture 2025 kar 130 milijonov evrov javnih finančnih sredstev.

Od ograje do dostopnih poti

Goriški župan Rodolfo Ziberna se na daljavo zahvaljuje deželni odbornici za pozornost, ki jo izkazuje Gorici, in še zlasti za sredstva, ki bodo vložena v goriško letališče.

»Zahvaljujem se deželni upravi, da je sprejela našo prošnjo glede potrebe po zagotovitvi ustrezne varnosti na goriškem letališču, ki ga bodo opremili z vsem, kar pač potrebuje, da je lahko prizorišče javnih dogodkov,«pravi goriški župan in omenja, da goriško letališče potrebuje novo ograjo, ker je sedanja dotrajana in potrebna zamenjave. Urediti je treba tudi ustrezne dostopne poti do letališča, saj je sedanji vhod nevaren in povsem neustrezen v primeru kateregakoli dogodka, ki bi priklical večje število udeležencev.

V prejšnjih tednih so si predstavniki goriške občine že ogledali letališče, poleg tega naj bi bil zavod za civilno letalstvo Enac pripravljen prižgati zeleno luč za uporabo območja kot prizorišče za koncerte. V primeru izvedbe potrebnih del za zagotovitev varnosti in izgradnje ustreznih dostopnih poti bi na letališču radi gostili dogodke s 50.000 (mogoče celo 100.000) udeleženci, vendar je treba rešiti kar nekaj vozlov upravne, tehnične in organizacijske narave, sicer je Evropska prestolnica kulture 2025 je pred vrati in časa na razpolago ni ravno na pretek.