Dva novinca, trije potrjeni, Bullian rekorder

Od petih deželnih svetnikov, ki bodo v naslednjem mandatu zastopali goriško pokrajino, sta dva novinca, ostali trije pa so v deželnem svetu že sedeli. Tako izhaja iz sicer še neuradnih podatkov. Na Fedrigovi listi je bil ponovno izvoljen svetnik in nekdanji župan iz vrst Lige Diego Bernardis, ki je zbral 824 preferenc. Njegov strankarski kolega Antonio Calligaris, ki je kandidiral na listi Lige, jih je zbral nekoliko več, 924, in bil tudi potrjen. Na listi Demokratske stranke je bil potrjen njen vodja v deželnem svetu Diego Moretti, ki ga je podprlo 1233 volivcev. Po obdobju v senatu in kandidaturi za goriško županjo bo prag deželnega sveta prvič prestopila tudi Laura Fasiolo, ki je zbrala 1107 preferenc. Tretji na listi DS po številu glasov je bil slovenski kandidat Fabio Vizintin, ki je prejel 603 preference, izvolitev pa mu ni uspela. Na podlagi izračunov z ostanki naj bi peto mesto za goriško okrožje pripadalo Enricu Bullianu, županu v Turjaku, ki je kandidiral na listi Pakta za avtonomijo in prejel rekordnih 2486 preferenc.

V desnosredinski koaliciji je na Goriškem največ osebnih preferenc zbral Fabrizio Oreti na listi Naprej Italija: podprlo ga je 1014 volivcev, zaradi volilnih mehanizmov pa mu ni uspel preboj v deželni svet. Podobno se je zgodilo Francescu Del Sordiju (Bratje Italije), ki je zbral 924 preferenc. Če ne bo presenečenj, bosta oba torej še naprej občinska odbornika v Gorici. Položaj deželnega svetnika bi s to vlogo namreč bil nezdružljiv.