Dvanajst milijonov za železniški vezni lok

Podjetje Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in družba SDAG sta skupaj določila, kako bo potekala gradnja novega železniškega veznega loka, za kar je na razpolago dvanajst milijonov evrov državnih sredstev. Gradnja loka predstavlja izredno pomembno pridobitev za goriško tovorno postajališče in bo predvidoma trajala štirideset mesecev. Septembra se bosta predstavniki podjetja RFI in družbe SDAG ponovno srečali, da izvedejo še zadnja preverjanja in določijo še zadnje detajle tehnične narave pred začetkom del.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.