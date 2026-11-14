Vipava se je vrnila v strugo

Vipava se po včerajšnjih poplavah danes, 14. novembra, vrača strugo, tako da so na območju občin Ajdovščina, Vipava, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ponovno odprli večino cest, ki so bile včeraj delno ali v celoti poplavljene. Zaprti ostajata le še cesti Bukovica - Renče (pri pokopališču je del cestišča še vedno pod vodo) in pa Kromberk - Ravnica. Slednja ostaja zaprta do nadaljnjega zaradi porušitve dela zidu ob gradu Kromberk.

V sovodenjski občini je včeraj do težav prišlo edino v nekdanji gostilni Pri Tomažu, saj je meteorna voda oz. podtalnica, ki ni morala odtekati v naraslo Vipavo, poplavila spodnje prostore. Prostovoljci civilne zaščite so vodo prečpali s pomočjo črpalk, danes njihova pomoč ni več potrebna.