Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores do danes dopoldne dvakrat posredovali na avtocesti A4 pri Tržiču, enkrat v smeri Benetk in enkrat v smeri Trsta. Voznika dveh avtomobilov sta izgubila nadzor nad voziloma in zapeljala v varnostno ograjo. Obema so na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so enega prepeljali v katinarsko bolnišnico in drugega v tržiško bolnišnico, kamor so oba sprejeli z zeleno triažno kodo brez hujših poškodb.