Nagrada v spomin na Giannija Cernoio

Univerza v Trstu je v sodelovanju z visoko šolo Sissa na pobudo prijateljev in kolegov in v soglasju z družino ter ob podpori novinarske zbornice in sindikata ter vrste društev in organizacij objavila razpis za študijsko nagrado v spomin na pokojnega novinarja tiskovnega urada Občine Trst Giovannija »Giannija« Cernoio, ki je preminil 13. januarja letos.

Nagrada, katere namen je promocija preventive na področju rakastih obolenj, je namenjena študentom, ki so na tržaški univerzi pripravili in zagovarjali magistrsko diplomo iz medicine oz. specializacijsko diplomo na področju raziskovanja rakastih obolenj, dalje študentom šole Sissa, ki so zagovarjali master iz komuniciranja znanosti zlasti o onkološki preventivi, ter študentom oz. bivšim študentom obeh ustanov, ki so razvili video ali blog na to temo.

Rok za prijavo zapade 6. avgusta letos, vse informacije pa so na voljo tukaj.