Dvojezični spomin na Nina Paternollija

Po avgustovskem poklonu na goriškem pokopališču je v soboto, 28. oktobra, v Gorenji Trebuši potekla še ena slovesnost v spomin na Nina Paternollija. Ob stoletnici smrti gospodarstvenika, kulturnika in planinca - smrtno se je ponesrečil 19. avgusta 1923 pod Poldanovcem - so člani goriškega kluba CAI in krajevne skupnosti iz Gorenje Trebuše odkrili novo spominsko tablo, s katero so nadomestili obeležje, ki so ga pred leti postavili v grapi pod Poldanovcem in je danes zaradi kamnitega plazu in vejevja nedosegljivo.

Novo tablo so postavili na bolj vidnem in lažje dostopnem mestu, v bližini ceste. Na njej v slovenščini in italijanščini piše Nino Paternolli 1888-1923 / Velik ljubitelj gora se je smrtno ponesrečil v grapi, poimenovani po njem / Postavil CAI Gorica ob stoletnici smrti. Za dvojezičen napis so se odločili tudi v duhu Evropske prestolnice kulture 2025. Na slovesnosti sta prejšnjo soboto zapela zbor kluba CAI in zbor Justin Kogoj. Po pozdravih predsednika skupnosti iz Gorenje Trebuše Bojana Bitežnika je o Paternolliju spregovoril Elio Candussi, nakar je predsednik goriške sekcije CAI Giorgio Peratoner odkril obeležje.