Dvojni spletni poziv k solidarnosti (video)

Ker zaradi koronavirusa letos ni bilo mogoče izpeljati tradicionalnih svečanosti ob 25. aprilu, so v Doberdobu in Štandrežu poskrbeli za spletni prenos nagovorov župana Fabia Vizintina in družbeno-kulturne delavke Alenke Florenin. Oba sta ob spominu na padle za svobode pozvala k čim večji solidarnosti v današnjem koronačasu.V Doberdobu so govor župana Fabia Vizintina predvajala s tehnično pomočjo društva Hrast, v Štandrežu so dogodek, sicer zaprt za javnost, organizirali SKGZ, kulturno društvo Oton Župančič in krajevna sekcija ANPI-VZPI.