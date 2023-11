Džezovska delavnica s solidarnostno noto

V goriškem Kulturnem domu je bila v nedeljo v okviru festivala Jazz & Wine of Peace na sporedu glasbena delavnica, ki jo je vodil bobnar in improvizator Zlatko Kaučič. Priznani džez mojster, ki živi v Goriških brdih, je tokrat okrog sebe zbral razne džez glasbenike z obeh strani meje in obenem tudi varovance goriškega centra za duševno zdravje. Na odru so se predstavili Alexander Predov, Davide Coco, Denise De Paoli, Gabriele Forte, Riccardo Urban, Matteo Della Schiava, Alessandro Sella, Marco Zotti (bobnar in mentor skupine varovancev centra za duševno zdravje iz Gorice) ter glasbeniki iz Slovenije Tomi Novak, Žiga Ipavec, Tilen Kravos, Ema Herlec, Timi Vremec in Jure Boršič, ki so skupaj poskrbeli za dovršen in navdušujoč nastop.

Ob zaključku so navzoči z dolgim in toplim aplavzom nagradili vse izvajalce in še posebej vodjo delavnice Zlatka Kaučiča. Uvodoma sta v imenu organizatorjev spregovorila Pierluigi Pintar iz združenja Controtempo iz Krmina in Igor Komel v imenu Kulturnega doma in kulturne zadruge Maja, ki sta izpostavil čezmejni, vzgojni in solidarnostni značaj delavnice, ki jo je Zlatko Kaučič mojstrsko vodil.