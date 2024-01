Če bo novela zakona potrjena, bo Salonit Anhovo sprožil ustavno presojo

V primeru potrditve bodo sprožili ustavno presojo. Tako sporočajo iz podjetja Salonit Anhovo glede predloga novele zakona o varstvu okolja, ki ga bo jutri obravnaval pristojni parlamentarni odbor. Iz podjetja poudarjajo, da bodo v primeru potrditve zakonske novele, ki so jo vložili nevladniki, sprožili ustrezne postopke na ustavnem sodišču.

Iščejo konstruktivno rešitev

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v podjetju, v postopku priprave sprememb zakona o varstvu okolja ves čas iščejo konstruktivno rešitev, ki bi bila skladna z evropskim pravom in slovensko ustavo. »Predlagali smo, da se pri postavljanju strožjih pogojev za delovanje cementarne zgledujemo po Nemčiji, ki je med vsemi državami EU uvedla najstrožje standarde na tem področju, a hkrati upoštevala njihovo izvedljivost,« dodajajo.

Predlagatelji zakonske novele (Eko krog, Društvo Eko Anhovo in dolina Soče, Amnesty International Slovenija, Inštitut 8. marec in PIC), ki je že prestala prvo branje v Državnem zboru, vztrajajo pri izenačitvi pogojev delovanja med sežigalnicami in napravami za sosežig (cementarno), kar po navedbah Salonita lahko onemogoči njihovo dejavnost. »Tak pristop po našem mnenju krši načelo enakosti pred zakonom in načelo proste gospodarske pobude ter je zato neustaven,« poudarjajo predstavniki podjetja.

Novelo zakona bo jutri obravnaval odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Predlog kot omenjeno predvideva izenačenje standardov glede izpustov, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice. Trenutno namreč za cementarne, kot je Salonit Anhovo, veljajo milejši pogoji za sežig odpadkov kot za sežigalnice. Po besedah predlagateljev je glavni namen novele zakona zmanjšati onesnaževanja okolja v dolini Soče.

Če bo v DZ sprejet zakon v predlagani obliki, se bodo v Salonitu odločno zavzeli, da »okoljska zakonodaja v Sloveniji ostane skladna z ustavo in temeljnimi listinami EU, ki predstavljajo naš osnovni skupni družbeni dogovor«. Če bo treba, dodajajo, bodo o očitnem odklonu od evropske zakonodaje obvestili Evropsko komisijo.