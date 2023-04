E-mobilnost z zategnjeno zavoro

Električna mobilnost ima v goriški pokrajini še vedno zategnjeno zavoro. Polnilnih postaj je bolj malo, lastniki avtomobilov na električni pogon pogrešajo zlasti hitre polnilnice, kjer traja polnjene manj kot pol ure. V nekaterih občinah nimajo niti ene polnilne postaje na javnem mestu, med njimi so zaenkrat tudi Sovodnje, kjer so ravnokar sprožili postopek za namestitev polnilnice za električna in hibridna vozila v Fajtovi ulici.

V Gradišču ni niti ene

Lastniki električnih avtomobilov polnilne postaje običajno iščejo s pomočjo mobilnih spletnih aplikacij, ki jim med drugim povedo, če so polnilnice proste ali zasedene. Pred leti so posamezni distributerji električne energije imeli vsak svojo mobilno spletno aplikacijo, po novem zagotavljajo uporabnikom tudi informacije o polnilnicah, ki jih upravljajo druga podjetja.

V goriški občini je pet polnilnih postaj, kar je po mnenju lastnikov električnih avtomobilov premalo. Drugod po pokrajini razmere niso kaj dosti boljše, v občini Gradišče ni niti ene polnilne postaje, premalo jih je tudi v Tržiču. Zaenkrat v nekdanji goriški pokrajini ni ravno veliko niti električnih avtomobilov, sicer se njihovo število kakorkoli počasi povečuje. Zaradi tega so potrebne nove polnilne postaje, zlasti v turističnih krajih, saj je v nekaterih evropskih državah delež električnih avtomobilov že zelo visok: na Holandskem je električen že vsak peti avtomobil.

Hitro polnjenje samo v Tržiču

V zadnjih letih so s polnilno postajo opremili večino avtocestnih postajališč, sicer vozniki električnih avtomobilov opozarjajo, da so potrebne zlasti hitre polnilnice. Počasno polnjenje lahko traja več ur, medtem ko večina avtomobilistov potrebuje hitro polnjenje, takšno, ki traja manj kot pol ure. V goriški pokrajini je trenutno le ena hitra polnilnica, in sicer v Tržiču. Gorica še nima svoje hitre polnilnice. Župan Rodolfo Ziberna si prizadeva čim prej zapolniti vrzel, saj dobro ve, da gre za storitev, s katero mora razpolagati vsak kraj, ki nekaj stavi na turizem.

V Gorici v igri tri lokacije

»S podjetjem, ki se na državni ravni ukvarja z distribucijo električne energije, se pogovarjamo o namestitvi novih polnilnih postaj. Gre za naložbo, ki je vredna okrog pol milijona evrov in predvideva dve hitri polnilni postaji s štirimi polnilnimi mesti. Takšne polnilne postaje običajno nameščajo v bližini avtocest oz. javnih lokalov, tako da voznik opravi krajši postanek, mogoče kaj poje ali popije, medtem ko se akumulator napolni v bistvu do maksimalne kapacitete,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, medtem ko občinski odbornik Francesco Del Sordi pristavlja, da so za novo polnilnico v igri tri lokacije.

Trenutno deluje v goriški občini pet polnilnih postaj. Lastniki električnih in hibridnih avtomobilov imajo polnilnice na voljo pred športno palačo Palabrumati na Rojcah, na parkiriščih na Drevoredu Oriani, v Ulici Faiti in v Ulici Baiamonti ter v Ulici Oberdan, zraven sedeža zavoda INPS.

Števerjan že ima polnilnico

V Števerjanu že imajo polnilno postajo za vozila na električni in hibridni pogon. Županja Franca Padovan pojasnjuje, da jo je eno izmed podjetij, ki se ukvarja z distribucijo električne energije, namestilo pred kakimi šestimi meseci na parkirišču ob občinski stavbi.

Postopek za namestitev polnilnice bodo v kratkem sprožili tudi v Doberdobu. »Predvidoma bosta interesentom na izbiro dve lokaciji: polnilno postajo bi lahko postavili na parkirišču ob občinskem parku oz. na parkirišču pri občinski stavbi,« razlaga doberdobski župan Fabio Vizintin.