Eko Anhovo za, Salonit proti

Slovenski poslanci bodo v četrtek, 15. julija, odločali glede predloga zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. V društvu Eko Anhovo in dolina Soče predlog podpirajo in na poslance apelirajo, naj ga podprejo ter s tem odpravijo, kot poudarjajo v društvu, diskriminatornost veljavne okoljske zakonodaje in pripomorejo k izboljšanju okolja in zdravja. V družbi Salonit Anhovo, kjer izvajajo sosežig odpadkov, pa so po drugi strani prepričani, da predlog zakona ne upošteva temeljnih pravnih načel in mednarodnih pogodb ter kaže na »popolno nepoznavanje materije, ki naj bi jo urejal«.