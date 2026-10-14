Kozmonavti z dvojno zmago na festivalu Animest

Kratki animirani film Kozmonavti goriškega režiserja Lea Černica nadaljuje izjemno uspešno mednarodno festivalsko pot. Na mednarodnem festivalu animiranega filma Animest v Bukarešti je prejel kar dve priznanji – nagrado občinstva in glavno festivalsko nagrado Anim'est Trophy, kar mu odpira pot do kandidature za oskarja. Film je bil nagrajen tudi na festivalih v Beogradu in na Portugalskem, režiser pa je prejel še dve stanov­ski nagradi Društva slovenskega animiranega filma (DSAF) za najboljšo režijo in najboljšo likovno podobo animiranega projekta leta 2026.

Na festivalu Animest v Bukarešti so Kozmonavti navdušili tako mednarodno strokovno žirijo kot občinstvo. Žirija je v obrazložitvi izpostavila občutljivo, a hkrati drzno raziskovanje človeške potrebe po povezanosti ter izvirno vizualno govorico filma, ki z domišljijo in humorjem pripoveduje o univerzalnem hrepenenju po ljubezni. Film je označila za vizualno hvalnico ljubezni, ki gledalce popelje na kozmično potovanje, ne da bi se na njem počutili osamljene.

Kratki film bo jutri (v četrtek) ob 13.30 na ogled tudi na Festivalu slovenskega filma, predvajali ga bodo v Magazinu grando v Portorožu. Film je uvrščen v tekmovalni program festivala.