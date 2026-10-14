Rušijo stare hiše, gradili bodo nove

V Ronkah se je začela dolgo pričakovana prenova četrti Pater. Včeraj so začeli rušiti prvih šest dvostanovanjskih hiš, ki jih bodo nadomestila nova stanovanja. Začetek del pomeni pomemben premik v zgodbi, ki se vleče že vrsto let.

»To je zgodovinski dan za Ronke,« je včeraj poudaril župan Mauro Benvenuto, ko so bagri začeli rušiti prve hišice v četrti Pater. Po dolgih letih razprav, načrtovanja in čakanja se je tako vendarle začela konkretna prenova dotrajanega naselja, ki že dolgo kliče po temeljiti obnovi. Rušenje je zajelo šest dvostanovanjskih hiš ob ulicah Matteotti in Redipuglia, skupno torej dvanajst stanovanj. Dela, ki so vredna 222.767 evrov, izvaja podjetje Ecostile iz Pordenona. Na območju prvih treh porušenih hiš bosta v okviru prve faze prenove zrasli dve novi stavbi, ena s štirimi in druga z osmimi stanovanji.

Pot do začetka del sega daleč v čas. Pomemben premik je nastopil decembra 2023, ko sta ronška občina in goriški zavod za socialna stanovanja Ater po pripravi razvojnega načrta podpisala sporazum o sanaciji in urbani prenovi območja. V projekt je nato posegla še Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je zagotovila pet milijonov evrov. »Končno prehajamo od besed k dejanjem,« je poudaril župan Benvenuto in se zahvalil sedanjemu predsedniku goriškega podjetja Ater Danieleju Sergonu ter njegovemu predhodniku Fabiu Russianiju. Naslednji korak bo priprava izvedbene študije, za katero je dežela namenila 117.000 evrov. Pri njenem oblikovanju naj bi sodelovali tudi občani in zainteresirane strani. Sergon je napovedal, da bodo območje očistili v mesecu dni, v enem letu pa nameravajo objaviti razpis za gradnjo prvih dvanajstih stanovanj. Gradnja naj bi trajala približno dve leti.