Eni vlamljajo v cvetličarne, drugi kradejo cvetje z grobov

Eni vlamljajo v cvetličarne, drugi kradejo sveže cvetje z grobov, tretji puščajo svoje odpadke pred pokopališčem oz. z njimi polnijo njegove koše. Na težave, ki tarejo upravitelje treh cvetličarn pred glavnim goriškim pokopališčem in tudi njegove obiskovalce, nas je včeraj opozorila Cristina Argenziano.

Dolga vrsta vlomov

»V zadnjih letih sem naštela dolgo vrsto vlomov, čeprav v moji cvetličarni vlomilci ne dobijo nikoli ničesar. Vsakič vse razmetajo in povzročijo kar nekaj škode, vendar ničesar ne poberejo. Doslej so s seboj odnesli le star hčerkin tablični računalnik, ki sem ga uporabljala za gledanje televizijskih serij na Netflixu, ko v trgovini ni bilo strank,« pravi Cinzia Argenziano, ki je vlomov tako naveličana, da ne zaveže več zaves, ki zapirajo vhod v trgovino. »Tako jih vsaj brez težav odprejo in jih ne razrežejo, saj bi drugače vsakič utrpela po tisoč evrov škode,« pravi cvetličarka in pojasnjuje, da imata podobne težave tudi ostala dva kolega, ki prodajata cvetje pred glavnim goriškim pokopališčem.

»Do zadnjega vloma je prišlo minuli četrtek. Tudi tokrat v cvetličarni niso našli prav ničesar, saj denarja nikoli ne puščam v trgovini,« pravi naša sogovornica in opozarja, da so v četrtek skušali vlomiti še v drugo cvetličarno, vendar jim ni uspelo, ker so njena vrata lesena. »Da bi takoj razumeli, da v moji trgovini ni denarja, že nekaj časa puščam odprte predale in blagajno, vsaj tako takoj opazijo, da v njih ni ničesar vrednega,« pravi Cristina Argenziano. Med letošnjim letom je naštela dva vloma, lani so se nabrali štirje.

Medtem ko nekateri vlamljajo v cvetličarne, drugi kradejo cvetje z grobov, kar ravno tako oškoduje lastnike treh cvetličarn.

Dvojna škoda zaradi kraj

»Skoraj vsak dan slišim, da so s kakega groba pobrali cvetje. Nekatere moje stranke so tako razočarane, da cvetja ne kupujejo več,« je potrta naša sogovornica. In kam konča ukradeno cvetje? Na kak drug grob, mogoče le nekaj metrov stran.

»Poleg tega, da plačujem podjetje, ki skrbi za varovanje, in zavarovalnino, spričo upada prodaje, ki je posledica tega, da so po vsaki kraji cvetja z grobov ljudje jezni, kaj lahko še storim?« je včeraj naša sogovornica zapisala na družbenih omrežjih, da bi opozorila na svojo stisko.

Upravitelji treh cvetličarn imajo ob svojih trgovinah na voljo nekaj zabojnikov za odpadke. »Zaprti so s ključavnico. Ker je ni mogoče odpreti, nekateri puščajo vreče z odpadki kar pred njimi. Podobno kot za kraje cvetja z grobov se tudi to dogaja precej pogosto. Polni vreč z odpadki so sicer tudi koši na pokopališču, ki jih nekateri očitno polnijo z domačimi smetmi,« poudarja Cristina Argenziano, ki je prepričana, da bi morale pristojne ustanove ustrezno ukrepati.