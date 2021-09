»EPK je vseslovenski projekt«

Slovenska vladna ekipa s premierjem Janezom Janšo na čelu se je včeraj na delovnem obisku na severnem Primorskem seznanila z osrednjimi projekti regije in posameznih občin, tudi novogoriške. Župan Klemen Miklavič obisk ocenjuje kot uspešen in je zadovoljen z izidi pogovorov z ministri in predsednikom vlade. »Najbolj zadovoljen sem glede izražene podpore projektu Center zelenih tehnologij, podpore EPK – po besedah premierja ga država podpira kot svoj državni projekt -, zadovoljen sem tudi s podporo pri infrastrukturnih projektih, zlasti na področju železnic,« je povedal Miklavič. Pomembno sporočilo je prišlo tudi s strani notranjega ministra Aleša Hojsa: državnih meja na račun epidemije ne bodo več zapirali, bodo pa veljali posebni pogoji za prehajanje.

Minister za zunanje zadeve, Anže Logar, se je na delovnem kosilu z županom Miklavičem seznanil z dvema temama: evropsko prestolnico kulture (EPK) in čezmejno ekonomsko cono. Logar je v zvezi z EPK na mizo že prejel pobudo predsednika Dežele FJK, Massimiliana Fedrige, in sicer da se v okviru stalnega skupnega odbora FJK in Slovenije ob sedanjih štirih ustanovi še peto stalno omizje, ki bo namenjeno neposredno Novi Gorici in Gorici kot EPK 2025. »Ministrstvo za zunanje zadeve vedno podpira tovrsten dialog. V tem pogledu bomo v prihodnjih tednih iskali dodatne vsebine, kjer lahko FJK, Goriška regija ter Ministrstvo za zunanje zadeve okrepijo to sodelovanje,« je povedal Logar.

Novogoriški župan je bil z izkupičkom pogovora z zunanjim ministrom zadovoljen. »Minister je prišel pripravljen, nekatere okoliščine je tudi že poznal, tako da smo se takoj spustili v razpravo in argumentacijo različnih predlogov. Dobil sem vtis, da je zunanje ministrstvo naše iniciative vzelo resno in da bo tudi znotraj vlade prevzelo neko pobudo oz. vsaj od blizu spremljalo in pomagalo pri uresničevanju naših predlogov. Minister učinkuje zelo dobro na naše območje že s tem, ko je vzpostavil dobre odnose tako s FJK kot z Republiko Italijo. Vsi ti dobri odnosi med državama dobro učinkujejo tudi na naše obmejno območje. Tako da računam tudi na senzibilnost pri projektih, ki smo jih predlagali danes,« je povedal župan.

Čezmejno območje ima v okviru projekta EPK več načrtov, tudi investicijskih projektov, ki bodo potrebovali cel kup dovoljenj. »Epi center bo objekt na meji, šli bomo v prenovo Trga Evrope – to so objekti, ki bodo zahtevali vključevanje obeh avtoritet,« dodaja župan. Tu pa bi imelo ključno vlogo omenjeno posebno omizje znotraj bilateralnih odnosov med Slovenijo in FJK, ki bo svoje delo osredotočila na to, da olajša projekte EPK.

Druga tema, o kateri je župan razpravljal z Logarjem, je bila posebna ekonomska cona. »Teritorij je v vseh smislih vedno bolj integriran. Najpomembnejša pa je gospodarska integracija in meja je vedno bolj ovira temu povezovanju, zato smo predlagali vladi – enak predlog gre s strani kolega Ziberne italijanski vladi – da se vzpostavi posebna cona, kjer meja ne bo več ovira,« dodaja Miklavič. Kot je znano, je bila v zvezi s posebno ekonomsko cono doslej narejena študija pravne podlage, ta pa se nahaja v Osimskih sporazumih in v pristopni pogodbi k EU. Treba bo pa vseeno poiskati rešitev za vzpostavitev take cone, saj občina tudi na tem področju orje ledino.

Delovnemu sestanku med ministrom in županom je prisostvovala tudi Vesna Humar, koordinatorka EPK 2025, ki poudarja, kako velikega pomena bi za EPK bila uresničitev pobude Fedrige o ustanovitvi petega stalnega omizja.

Minister za notranje zadeve, Aleš Hojs, je obiskal solkanski kajak center oziroma prizorišče dveh tragičnih utopitev, ki sta se zgodili to in minulo poletje. Seznanil se je z ukrepi, ki jih je občina vzpostavila za povečanje varnosti, pri čemer predlaga postavitev še dodatnih opozorilnih tabel ob vstopu na območje. Glede prehajanja meja je minister zatrdil, da zapor, kakršne so uvedli v najbolj kritičnih časih epidemije, ne bodo uvajali. Za prehod meje bodo veljali posebni pogoji – PCT, kontrole na mejnih prehodih ostajajo občasne. »Nihče si ne želi takega zapiranja, kot je bilo pred enim letom s 24-urnimi zaporami in stalno kontrolno točko,« dodaja Hojs.

Novogoriško mestno občino je med drugimi obiskal tudi minister za kulturo, Vasko Simoniti. S podžupanjo Damjano Pavlica je spregovoril o EPK, Vili Rafut, gradnji amfiteatra. »Dogovori so potekali v tem smislu, da se jasno določi vse zaveze, ki čakajo obe strani – tako občino kot državo ter partnerje na drugi strani meje,« je povedal Simoniti, ki je projekt EPK in program označil za dobrega.

Pozno popoldne se je Miklavič sestal še s premierjem Janšo. »S predsednikom vlade sva vzpostavila glavne razvojne načrte, tako mestne občine kot celotne regije. Tak primer je Bohinjska proga, ki bo nova paradigma mobilnosti in razvoja pri nas,« poudarja Miklavič. Dotaknila sta se tudi projekta Center zelenih tehnologij, s čimer je bil premier seznanjen že na lanskem decembrskem obisku. »Sedaj imamo že konkreten načrt za razvoj podporne raziskovalne dejavnosti industriji, ki se razvija v smer zelenih tehnologij. Na tem področju se obeta tudi veliko sredstev na evropski ravni,« pravi župan, ki je glede EPK premierju izpostavil pričakovanje, da ga država izdatno podpre, kajti, kot poudarja, gre za vseslovenski projekt. »Nekaj denarja je že namenjenega, manjka nam del za investicije. Nekaj ga bomo dobili na evropskih skladih, nekaj pa ga bo morala doložiti vlada. Tudi tu sva našla skupen jezik, odobravanje je in tudi zavedanje, da smo sedaj mi tisti, ki bomo nosili ime naše države v obdobju EPK,« pravi Miklavič. S premierjem sta spregovorila še o posebni ekonomski coni, ki je, kot poudarka župan, »dolgoročno najbolj pomembna tema za nas«.