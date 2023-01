EPK povezuje in odpira nove priložnosti

Potem ko je novogoriški župan Samo Turel v sredo sprejel predstavnike zamejskih organizacij in društev, se je danes srečal še z županom Občine Gorica Rodolfom Ziberno in župani slovenskih obmejnih občin: županom Občine Doberdob dr. Fabiom Vizintinom, županom Občine Sovodnje Luco Piskom in županjo Občine Števerjan Franco Padovan. Osrednje teme pogovora so bile priprave na Evropsko prestolnico kulture, skupna turistična promocija in evropska čezmejna ekonomska cona, s katero želijo župani okrepiti gospodarstvo na tem območju in zaustaviti demografski padec. Vsi si želijo že obstoječe dobro sodelovanje med občinami še nadgraditi. To je bilo sicer tudi prvo uradno srečanje med županoma obeh Goric, potem ko je novogoriška občina v lanskem decembru dobila novega župana. Neformalno pa sta se župana sestala minuli petek na srečanju na sedežu tržaške univerze v Gorici z bivšim predsednikom Republike Slovenije dr. Danim Türkom in nekdanjim predsednikom Evropske komisije Romanom Prodijem.

Novogoriški župan Samo Turel je že uvodoma izpostavil pomen sodelovanja med občinami pri projektu Evropske prestolnice kulture. Pri tem je poudaril, da je projekt pomemben ne zgolj za obe mesti, Novo Gorico in Gorico, ampak za širše čezmejno območje. Pritrdil je goriškemu županu Rodolfu Ziberni, ki si želi oživitve goriškega letališča, kar bi bilo po Turelovih besedah ključnega pomena tudi v primerih, kot je bil lanski požar na Krasu, kjer bi letala in helikopterji lahko vzletala v neposredni bližini. Glede posebne evropske čezmejne ekonomske cone je župane seznanil, da je bila na to temo že opravljena raziskava na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, v katero so bili vključeni tudi gospodarstveniki s tega območja in so se na cono pozitivno odzvali. V procesu razvoja te ideje pa so se pojavila odprta vprašanja glede davka. Župan Turel je mnenja, da bi bilo mogoče tudi glede teh vprašanj v Bruslju doseči napredek. Goriški župan Rodolfo Ziberna pa je izpostavil pomen vključevanja sosednjih občin v projekt evropske čezmejne ekonomske cone, saj že v prostorskem smislu v somestju ni dovolj prostora. Si pa sicer goriški župan s tem projektom nadeja med 2500 do 3000 novih delovnih mest.

Novogoriški župan je izpostavil tudi pomen turistične promocije čezmejnega prostora v okviru Evropske prestolnice kulture: »Na sestanku smo se dogovorili, da bomo v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture pripravili skupen katalog kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, namestitvenih možnosti, ki bo na obeh straneh meje na voljo turistom, ki bodo obiskali to območje.«

Spregovorili so tudi o pomanjkanju turističnih namestitev, tudi gleda na bližajoče se leto 2025. Goriški župan Ziberna je predlagal, da bi se osredotočili na manjše nastanitve, npr. prenočišča z zajtrkom, tudi po okoliških krajih, v okviru turističnih kmetij in na ta način skušali zajeti čim več turistov, ki bodo k nam prihajali. Županja Števerjana Franka Padovan je spregovorila o prizadevanjih Brd in »Collia« za vpis na seznam svetovne dediščine Unesca. Doberdobski župan Fabio Vizintin pa je predstavil prizadevanja za vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu. Tako župan Vizintin kot župan Občine Sovodnje ob Soči Luca Pisk pa sta posebej izpostavila pomen ohranjanja spomina na prvo svetovno vojno, kar se tudi vključuje v promocijski okvir predstavitve našega območja. Vsi župani so se strinjali, da velja tako bogato kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino promovirati skupaj, pri čemer je projekt Evropske prestolnice kulture velika dodatna priložnost.

Rodolfo Ziberna je napovedal, da se bo 17. februarja v Rimu srečal z italijanskim ministrom za kulturo Gennarom Sangiulianom, ki mu bo predal prošnjo, da bi se italijanski minister za kulturo in slovenska ministrica Asta Vrečko za kulturo srečala v Novi Gorici in Gorici: »Županu Turelu sem predlagal, da bi obema ministroma predala enotno pismo, podpisano s strani obeh županov in jima pokazala, da na našem območju ne samo mislimo enako ampak tudi živimo, kot da mej ni več med nami.«